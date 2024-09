Zurück auf Tour: Heart-Sängerin Ann Wilson beendet Chemo

Ann Wilson (74) kann endlich aufatmen. Die Sängerin der Kultband Heart meldet sich vergangenen Mittwoch bei Instagram zu Wort und das mit guten Nachrichten für ihre Fans: Ihre Krebserkrankung befindet sich auf dem Weg der Besserung, mittlerweile habe sie sogar die Chemotherapie abgeschlossen. "Das Schlimmste ist vorbei, und ich bin dankbar für die Wirksamkeit dieses Giftes – aber es kann jetzt gerne aus meinem Körper verschwinden", schreibt die 74-Jährige. Es gehe ihr jetzt gut, aber der Behandlungsweg sei anstrengend gewesen: "Mit der Chemo ist nicht zu spaßen. Sie verlangt einem viel ab. [...] Als die Ergebnisse endlich kamen, waren sie zum Glück von der guten Sorte."

Doch das ist noch nicht alles, denn jetzt will Ann sich wieder der Musik widmen. Zum Abschluss ihres Statements kann sie ihren Fans glücklich mitteilen, dass sie sich jetzt erneut in die Vorbereitungen für ihre Tour stürze: "Ich freue mich sehr, euch mitzuteilen, dass ich jetzt mit der Chemotherapie fertig bin und mich offiziell auf die Tournee 2025 vorbereiten kann!" Einer Behandlung müsse sie sich zwar weiter unterziehen, aber die Nebenwirkungen seien nicht mehr so stark, dass sie nicht auftreten könne. Die Tourtermine der Rockband wurden aufgrund von Anns Krankheit nämlich in diesem Jahr fürs Erste abgesagt. Sie arbeite jetzt mit ihrem Team auf Hochtouren, um alles im kommenden Jahr nachzuholen.

Anfang Juli gab Ann bekannt, dass sie an Krebs erkrankt sei. Im Netz erklärte sie ihrer Community: "Liebe Freunde, ich habe mich kürzlich einer Operation unterzogen, um etwas zu entfernen, das, wie sich herausstellte, krebsartig war." Zwar sei alles gut verlaufen, aber sie habe sich dennoch für die vorbeugende Chemo entschieden, zu der ihr die Ärzte rieten. Um sich dessen zu widmen, wolle sie sich eine Zeit lang ganz aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Aber schon zu dem Zeitpunkt plante sie, 2025 auf die Bühne zurückzukehren: "Ich danke euch für die Unterstützung. Dies ist nur eine Pause. Ich habe noch viel mehr zu singen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ann Wilson, März 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Heart in der "The Tonight Show with Jay Leno", Juni 2003

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Ann nächstes Jahr wieder auf Tour geht? Super, wenn es ihr guttut. Na ja, das ist vielleicht etwas früh. Ergebnis anzeigen