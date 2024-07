YouTube-Star Pretty Pastel Please mit 30 Jahren gestorben

Die Familie von YouTube-Star Pretty Pastel Please hat traurige Nachrichten zu verkünden: Die Australierin ist im Alter von nur 30 Jahren verstorben. In einem Post auf Instagram informiert die Familie die Fans der Internetbekanntheit über ihr plötzliches Ableben. "Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass Alex, vielen bekannt als Pretty Pastel Please, verstorben ist. Ihr Tod kam plötzlich, unerwartet und war für alle, die sie kannten, verheerend." Genauere Informationen zu den Ursachen des Todes sind bisher nicht bekannt.

Alexandras engster Kreis bittet die Community in dieser schweren Zeit der Trauer um Privatsphäre. In dem offiziellen Statement heißt es dazu: "Wir möchten euch bitten, diesen Wunsch zu respektieren – sie wissen jede Unterstützung zu schätzen, brauchen aber Zeit, um privat zu heilen." In absehbarer Zeit soll im Netz dann eine virtuelle Gedenkfeier ausgetragen werden, damit die Fans von Alexandra Abschied nehmen können.

Im Jahr 2017 hatte Alexandra mit dem Hochladen von Videos im Netz gestartet. Schnell wuchs ihre Community an, bis ihr zuletzt 691.000 Abonnenten folgten. Regelmäßig versorgte die Internetpersönlichkeit ihre Fans mit Videos rund um Modekäufe, Produktrezensionen und Reise-Impressionen. Zusätzlich hatte sie immer wieder im Rahmen von Live-Streams den Kontakt zu ihrer Community gesucht. Darin berichtete sie immer wieder über ihre psychischen Probleme und thematisierte vor allem den Kampf gegen ihre Panikattacken und Zwangsstörungen.

