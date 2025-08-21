Nach Knutschparty: So fühlte sich "Princess Charming"-Nessi

Eine wilde Knutscherei im Pool – so vertrieben sich die Kandidatinnen der diesjährigen Princess Charming-Staffel in der neuesten Folge ihre Zeit. Das Spiel: Eine Frau setzt eine Maske auf, wählt per Zufallsprinzip eine andere aus, und schon wird nach Lust und Laune geküsst. Für viele ein großer Spaß, doch Vanessa Borck (28), die als diesjährige Princess auf der Suche nach der großen Liebe ist, wusste zunächst nichts von diesem Kuss-Spiel. Als sie später am Abend davon erfuhr, zeigte sich die Influencerin irritiert: "Habe ich eigentlich irgendwas verpasst, als ich nicht hier war?" Kandidatin Kim zögerte nicht und antwortete direkt: "Ja. Wir haben auf jeden Fall so eine Kuss-Experience gemacht." Nessis Gesichtsausdruck und ein entgeistertes "Wie?" offenbarten, dass das nicht spurlos an ihr vorbeiging.

Die Enttäuschung der Princess hatte vor allem mit ihren Gefühlen für Lotti zu tun, die als einzige bisher eine Nacht mit ihr verbringen durfte. "Ich hab einfach gehofft, dass ein paar Namen nicht gefallen wären. Es ist einfach was anderes, wenn du Gefühle hast", gestand Nessi im Interview mit RTL. Die Zuneigung zu Lotti scheint nach dem Übernachtungsdate deutlich stärker geworden zu sein. Kein Wunder also, dass die Knutscherei für die Influencerin nicht nur ein harmloses Spiel war. "Ich wollte, dass ich die letzte Person bin, die sie geküsst hat, weil wir hatten ein Date. Und dann fand ich das in dem Moment nicht so toll, muss ich sagen."

Nicht nur bei der Poolparty ging es heiß her. Bereits in der Nacht zuvor sorgten Chantal-Jale und Alia für großes Aufsehen. Unter einer Decke tauschten die beiden Intimitäten aus – während die meisten Mitbewohnerinnen schliefen. Doch Bianca bekam das nächtliche Liebesspiel mit und ertappte die beiden inflagranti. Am nächsten Morgen war die heimliche Knutscherei Gesprächsthema Nummer eins in der Villa. Schnell wurde klar: Auch andere Kandidatinnen hatten das heiße Treiben bemerkt. Vor allem der plötzliche Sinneswandel von Chantal-Jale sorgte bei den Teilnehmerinnen für Verwunderung. Noch in der vorherigen Folge hatte sie betont, sich auf Nessi konzentrieren zu wollen, und Alia einen Korb gegeben. Im Interview erklärte Chantal-Jale: "Ich habe, glaube ich, schon die ganze Zeit meine Gefühle unterdrückt, weil ich mich auf die Princess konzentrieren wollte. Aber irgendwann kann man es nicht mehr unterdrücken."

Princess Charming, RTL+ Nessi bei "Princess Charming", 2025

Princess Charming, RTL+ Die Kandidatinnen von "Princess Charming", 2025

RTL Chantal-Jale und Alia bei "Princess Charming", 2025