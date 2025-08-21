Jillian Michaels reagiert auf Doku über "The Biggest Loser"

Jillian Michaels (51), die bekannte Fitnesstrainerin und ehemaliger Coach der Reality-Show The Biggest Loser, hat sich öffentlich zu Vorwürfen aus der neuen Netflix-Dokumentation "Fit for TV: The Reality of the Biggest Loser" geäußert. Auf Instagram wies sie am 19. August vehement Behauptungen zurück, sie habe in der Show ohne ärztliche Genehmigung Koffeintabletten an Kandidaten verteilt. Jillian erklärte, dass diese Maßnahmen damals mit dem medizinischen Berater Dr. Robert Huizenga und auch mit ihrem Trainerkollegen Bob Harper abgesprochen worden seien. Durch auf Instagram geteilte E-Mails von 2009 untermauerte sie ihre Aussagen. Sie schrieb dazu: "Koffein war nie in der Show verboten", und fügte hinzu: "Bob Harper schlug sogar selbst den Einsatz solcher Mittel vor."

Neben den Vorwürfen zu den Nahrungsergänzungsmitteln wies die Trainerin auch Anschuldigungen zurück, sie habe Kandidaten auf kalorienarme Diäten gesetzt, ohne deren Gesundheit zu beachten. Mit weiteren Screenshots von E-Mails zeigte Michaels, wie sie sich darum bemühte, sicherzustellen, dass die Teilnehmenden ausreichend Kalorien zu sich nahmen. In einem Telefoninterview mit dem Onlinemagazin TMZ kündigte sie zudem rechtliche Schritte gegen die Macher der Dokumentation an. Diese sei "so schädigend, dass ich nicht anders kann", erklärte sie. Jillian, die in der Dokumentation selbst nicht zu Wort kommt, bezeichnete die Darstellung als extrem einseitig und schädlich für ihren Ruf.

Die von Netflix produzierte Doku untersucht die Hintergründe der Show "The Biggest Loser" und wirft dabei ein kritisches Licht auf deren Methoden. Teilnehmer und Produktionsmitglieder schildern, wie das Konzept nicht nur physisch, sondern auch psychisch belastend war. Der ausführende Produzent der Originalshow berichtete, dass das Format bewusst auf Kandidaten mit unglücklichen Geschichten setzte, um Zuschauer emotional zu fesseln. Jillian, die von Anfang an bei der Show dabei war und ihr für ein Jahrzehnt ein Gesicht verlieh, bleibt durch ihre markanten Aussagen und ihren unermüdlichen Einsatz für einen gesunden Lebensstil untrennbar mit dem Projekt verbunden, zeigt sich aber entschieden, ihren Namen gegen Verleumdungen zu verteidigen.

Jillian Michaels, US-amerikanische Fitnesstrainerin

Jillian Michaels, TV-Persönlichkeit

Jillian Michaels, 2025

