Seltene Krankheit: Daran starb Webstar Pretty Pastel Please

Im vergangenen Monat wurde bekannt, dass die berühmte YouTuberin Pretty Pastel Please, die mit bürgerlichem Namen Alexandra heißt, im Alter von nur 30 Jahren verstorben ist. Nun teilt die Familie des Webstars Einzelheiten bezüglich der Todesursache. "Der tasmanische Gerichtsmediziner hat festgestellt, dass Alexandras plötzlicher Tod auf eine sehr seltene, schwächende und tödliche Infektion ihres Herzens zurückzuführen ist", schreiben die Angehörigen auf Facebook. Die Krankheit, von der etwa einer von 15 Millionen Menschen betroffen ist, höre auf den Namen Myokarditis.

"Diese Krankheit ist häufig viral bedingt und beeinträchtigt die Atemkontrolle, den Herzmuskel und den Herzschlag sowie den Sauerstoffgehalt, was zu tödlichen Herzrhythmusstörungen, extremer Lethargie und Brustschmerzen führt", erklärt die Familie weiter. Bereits kurz vor ihrem Tod habe Alex mit Ohnmacht und Kurzatmigkeit zu kämpfen gehabt. Die Krankheit sei erst bei der mikroskopischen toxikologischen Untersuchung festgestellt worden. Die traurigen Nachrichten über Alexandras Tod hatte die Familie damals via Instagram bekannt gegeben. "Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass Alex, vielen bekannt als Pretty Pastel Please, verstorben ist. Ihr Tod kam plötzlich, unerwartet und war für alle, die sie kannten, verheerend", schrieben sie damals.

2017 hatte Alex ihre YouTube-Karriere gestartet. Innerhalb kurzer Zeit konnte sich die Content Creatorin eine große Reichweite aufbauen. Über 691.000 Menschen folgten ihr zuletzt im Netz. Die 30-Jährige teilte regelmäßig Videos rund um Modekäufe, Produktrezensionen und Reise-Impressionen. Zusätzlich hielt sie immer wieder Livestreams ab.

Instagram / prettypastelplease Pretty Pastel Please, YouTuberin

Instagram / prettypastelplease Pretty Pastel Please, YouTuberin

