Raúl Richter kontert Kevin Schäfers Fremdgeher-Kommentar

Kevin Schäfer hat in den sozialen Medien scharf gegen Raúl Richter (38) ausgeteilt. In einem öffentlich ausgetragenen Schlagabtausch warf er dem Schauspieler und Moderator vor, ein "Fremdgeher" zu sein. Der Reality-TV-Star ließ kein gutes Haar an seinem ehemaligen Flirt und stellte dessen Integrität infrage. Nun scheint sich Raúl diese Anschuldigungen nicht länger gefallen zu lassen: Auf Instagram reagierte der Schauspieler mit deutlichen Worten und nennt Kevins Attacken "Töne ohne Substanz".

Raúl ging in seiner Antwort gezielt auf die Kritik ein und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. "Wer andere kritisiert, sollte erst mal selbst ein stabiles Fundament haben", erklärte er und machte deutlich, dass er seine Vielseitigkeit als Stärke sehe. Er verwies darauf, dass er sowohl in der Schauspielerei als auch in der Reality-TV-Welt und im Unternehmertum aktiv sei – im Gegensatz zu Kevin, der ausschließlich auf den Reality-Bereich setze. "Wer nur auf ein Standbein setzt, darf sich am Ende nicht wundern, wenn es wegsackt", fügte er hinzu und betonte, dass er auf Fakten, Respekt und ehrliches Spiel Wert lege.

Die öffentliche Auseinandersetzung der beiden ist jedoch nicht erst jetzt eskaliert. Kevin und Raúl sorgten in einer TV-Sendung einst für Schlagzeilen, als sie sich näherkamen – obwohl der Schauspieler zu diesem Zeitpunkt vergeben war. Raúl bedauerte diesen Vorfall später, doch die Spannungen zwischen den beiden wuchsen seitdem stetig. Während Kevin immer wieder gegen ihn austeilte, ließ dieser sich davon selten aus der Ruhe bringen – bis jetzt. Wie tief die Gräben zwischen den beiden tatsächlich sind, lässt sich schwer abschätzen, doch aktuell scheint eine Versöhnung in weiter Ferne zu liegen.

Collage: Instagram / raulrichter, IMAGO / BOBO Raúl Richter und Kevin Schäfer Collage

Instagram / raulrichter Raúl Richter, Realitystar

N. Kubelka / Future Image Realitystar Kevin Schäfer, Reality Awards 2024