GZSZ-Rolle John Bachmann ist im emotionalen Ausnahmezustand

Felix von Jascheroff (42) zeigt in der beliebten RTL-Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten eine starke Seite seiner Rolle: John Bachmann ist im Kampf um das Sorgerecht für seine Tochter Clara bereit, alles zu geben. Nach der Trennung von Laura, gespielt von Chryssanthi Kavazi (36), erlebt der Serienvater eine emotionale Achterbahnfahrt. Der Grund für die Trennung? John hat mit Lauras Erzfeindin ein Kind. Doch statt aufzugeben, setzt er seine Energie in den juristischen Kampf und will Clara eine stabile und sichere Zukunft bieten.

Der Schauspieler verriet im Gespräch mit RTL, dass besonders die Bachmann-Familie als Rückhalt eine entscheidende Rolle spielt. Emily, Philip und Nina stehen fest an Johns Seite und geben ihm die nötige Kraft für die schweren Herausforderungen zwischen Gerichtssälen und privaten Zweifeln. John weiß, dass er nicht nur für sich, sondern vor allem für das Wohl seiner Tochter kämpft. "Es geht nicht um Egoismus, sondern um Verantwortung", erklärt Felix im Interview über die Beweggründe seiner Serienfigur. Eine zentrale Frage bleibt: Kann dieser Einsatz irgendwann auch Lauras Meinung ändern?

Die Zuschauer erleben Felix als John in einem Wechselbad der Gefühle – ein emotionaler Ausnahmezustand, durchzogen von Hoffnung und Schmerz. Die Zusammenarbeit mit Chryssanthi, die kürzlich kurzzeitig ans Set zurückkehrte, ließ alte Chemie aufflammen. In der Vergangenheit hatten die beiden bereits mit ihrem starken Spiel die GZSZ-Fans begeistert, und auch diesmal scheinen intensive Szenen garantiert. Felix selbst ist, wie er sagt, ein Kämpfer – genau wie John. Seine Hingabe zu dieser Rolle und den darin thematisierten zwischenmenschlichen Konflikten lässt tief blicken. Privat zieht der zweifache Vater Parallelen zu seinem Serien-Ich und zeigt sich ebenfalls als verantwortungsbewusster und Familienmensch.

RTL Pascal Bünning Felix von Jascheroff, GZSZ-Star

RTL / Anna Riedel Felix von Jascheroff und Chryssanthi Kavazi beim GZSZ-Special-Dreh

RTL / Anna Riedel Anne Menden, Felix von Jascheroff und Chryssanthi Kavazi für GZSZ in Paris