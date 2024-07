Minnesota-Vikings-Footballer Khyree Jackson mit 24 gestorben

Traurige Nachrichten aus der Sportwelt. Khyree Jackson spielt seit diesem Jahr für die Minnesota Vikings in der Position des Cornerbacks. Zuvor stand er bei den Oregon Ducks und den Alabama Crimson Tide auf dem Feld. TMZ Sports überbringt nun traurige Neuigkeiten: Der Football-Spieler ist tot. Das soll seine Mutter, Ebbony Jackson, gegenüber dem Medium bestätigt haben. Sie selbst habe um 4 Uhr morgens den erschütternden Anruf erhalten.

Wie Inside the Vikings nun berichtet, soll die Todesursache ein Autounfall in Maryland gewesen sein. Bestätigt wurde diese Information allerdings bislang nicht, auch ist nichts Weiteres aktuell bekannt. Die Sportabteilung von Khyrees ehemaliger Schule meldet sich bereits mit einem traurigen Statement auf X zu Wort: "[Wir] schicken unser Beileid an die Familien, die über den Verlust von Khyree Jackson trauern."

Khyrees Karriere als Profi-Footballer hatte 2021 bei Alabama Crimson Tide begonnen. Nur ein Jahr später wurde er allerdings von seinem Coach suspendiert – die Hintergründe sind nicht bekannt. 2023 folgte dann seine erste Saison bei den Oregon Ducks, ehe er 2024 von den Minnesota Vikings im Rahmen der NFL-Draft ausgewählt wurde.

Anzeige Anzeige

Darren Lee/Cal Sport Media/Newscom/The Mega Agency Khyree Jackson, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Khyree Jackson, März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de