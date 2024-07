"Überraschung!": Vanessa Morgan wird zum zweiten Mal Mama

Das sind doch mal superschöne Nachrichten: Vanessa Morgan (32) ist zum zweiten Mal schwanger. Und das anscheinend schon eine ganze Weile, denn wie sie in ihrem Instagram-Posting überraschend ankündigt, steht der Geburtstermin schon sehr bald an. Zu den Fotos, die sie und ihren Partner James Karnik in einem wilden Feld zeigen, schreibt sie: "So verliebt in diesen Mann und unsere vierköpfige Familie, zu der wir diesen Monat werden. Überraschung! Danke, Gott."

Auf den Fotos präsentiert sie stolz ihren runden Babybauch und strahlt bis über beide Ohren. Die "Riverdale"-Bekanntheit und ihr Lover albern herum – auf einem Bild trägt er die Schauspielerin sogar auf nur einem Arm. Die Freunde und Co-Stars von Vanessa freuen sich mit ihr. Lili Reinhart (27) schreibt: "Süßer Engel" und fügt eine Reihe roter Herz-Emojis hinzu. Keke Palmer (30), Ashley Greene (37) und KJ Apa (27) gratulieren der werdenden Mama ebenfalls freudig unter dem Beitrag. Vanessas Freunde sind sich einig: "Wir freuen uns so sehr für dich! Was für ein Segen!"

Vanessa ist bereits Mama eines kleinen Jungen. Ihr Sohn River kam im Jahr 2021 auf die Welt. Während sie mit ihrem Ältesten schwanger war, durchlief die TV-Bekanntheit eine schwere Trennung von ihrem ehemaligen Ehemann Michael Kopech. Obwohl sie und ihr Ex nicht im Guten auseinandergegangen sind, soll River wohl trotzdem noch ab und zu Kontakt zu seinem Vater haben. Allerdings ist die wahre Vaterfigur im Leben ihres Sprösslings Vanessas neuer Partner. Im Podcast "Broad Ideas" erzählte sie, dass James auch schon zu Rivers Geburt an ihrer Seite war.

Anzeige Anzeige

Instagram / jameskarnik Vanessa Morgan und James Karnik

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessamorgan Vanessa Morgan mit ihrem Sohn River im Dezember 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Vanessa wird bald weitere Infos zu ihrer Schwangerschaft teilen? Ja, ganz bestimmt. Nein, bestimmt nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de