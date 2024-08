"Riverdale"-Star Vanessa Morgan ist erneut Mama geworden!

Vanessa Morgan (32) schwebt im absoluten Babyglück! Der Riverdale-Star und sein Partner James Karnik sind zum allerersten Mal Eltern geworden. Diese süßen Neuigkeiten teilt die Schauspielerin jetzt mit ihren Fans auf TikTok. Dazu teilt Morgan ein Video ihres Liebsten, in dem er mit einer Babyschale samt ihres kleinen Töchterchens die Entbindungsstation eines Krankenhauses verlässt und schreibt darunter: "Der 'heißer Vater, der das Krankenhaus verlässt'-Walk hat uns nicht enttäuscht."

Erst vor rund einem Monat hatte Vanessa die Schwangerschaft ganz überraschend in einem Instagram-Beitrag angekündigt. Dazu postete sie süße Schnappschüsse mit James, auf denen sich ihre Babykugel schon sehr deutlich abzeichnete. Dass sich die Schwangerschaft zum Zeitpunkt der Verkündung tatsächlich schon dem Ende neigte, bestätigte sie dann auch in der Bildunterschrift: "So verliebt in diesen Mann und unsere vierköpfige Familie, zu der wir diesen Monat werden. Überraschung! Danke, Gott."

Mit ihrer neugeborenen Tochter ist Vanessa nun zweifache Mama. Ihr Erstgeborener, Sohn River, kam 2021 zur Welt. Doch schon während der Schwangerschaft trennten sich die Schauspielerin und ihr damaliger Ehemann Michael Kopech. Die damalige Trennung sei laut Vanessa sehr schmerzvoll gewesen. Trotz des schwierigen Verhältnisses zwischen Vanessa und Michael soll Sohn River weiterhin Kontakt mit seinem Vater haben. Auch der neue Mann an Vanessas Seite spiele eine bedeutende Rolle im Leben des Sprösslings: Wie sie im Podcast "Broad Ideas" verriet, sei James nämlich schon bei Rivers Geburt an ihrer Seite gewesen.

Instagram / jameskarnik Vanessa Morgan und James Karnik

Instagram / vanessamorgan Vanessa Morgan mit ihrem Sohn River im Dezember 2021

