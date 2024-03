"Jahre voller Schmerz": Vanessa Morgan spricht über Ehe-Aus

Vanessa Morgan (31) bricht endlich ihr Schweigen! Vor rund vier Jahren trennte sich die Riverdale-Darstellerin von ihrem Mann Michael Kopech, während sie schwanger war. In Rachel Bilsons (42) Podcast "Broad Ideas" äußert sie sich nun erstmals zum Ehe-Aus: "Ich habe zwei Jahre voller Schmerz durchgemacht." Ihre Trennung habe sie sehr belastet, doch sie habe nie ein "Opfer" sein wollen: "Sonst würde ich mich die ganze Zeit schlecht fühlen, und das wollte ich nicht. Ich habe einen wunderbaren Sohn, das war mein Segen." Vor allem die Entscheidung, sich scheiden zu lassen, sei sehr schwer gewesen. "Man trauert um die Zukunft, die nie stattgefunden hat", schildert die US-Amerikanerin.

Dass sie so lange nicht über ihre Scheidung gesprochen hat, habe einen Grund. "Ich habe mich entschieden, zu schweigen. Ich habe mich für den Frieden meines Sohnes entschieden, zu schweigen [...]. Ich möchte nicht, dass mein Sohn aufwächst und die Wahrheit erfährt", macht Vanessa deutlich. Es scheint so, als sei sie sehr dankbar dafür, den Schritt der Trennung gewagt zu haben. Die genauen Gründe für das Ende ihrer Beziehung gab die Schauspielerin jedoch nicht preis.

Zwar macht es den Eindruck, als seien die Eheleute nicht im Guten auseinandergegangen, doch die 31-Jährige betont, dass ihr Sohn River in Kontakt mit seinem Vater stehe – aber nicht oft. Mittlerweile ist Vanessa wieder in festen Händen: Seit 2022 geht sie mit James Karnik durchs Leben. Dieser sei bereits seit der Geburt für ihr Kind dagewesen und habe ein enges Verhältnis mit ihm: "Ich glaube, er sieht in ihm eine Vaterfigur."

Getty Images Vanessa Morgan und Michael Kopech, 2018

Instagram / jameskarnik Vanessa Morgan und James Karnik

