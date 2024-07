Kurz vor Geburt: Vanessa Morgan verrät das Babygeschlecht!

Vanessa Morgan (32) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Gemeinsam mit ihrem Partner James Karnik erwartet die Schauspielerin Nachwuchs. Nun verrät Vanessa, welches Geschlecht ihr Baby haben wird. "Mein Mädchen... Ich kann nicht glauben, dass du jetzt jeden Tag hier sein wirst", schreibt sie auf Instagram. "[Dein Bruder] River fragt buchstäblich jeden Tag, ob die kleine Schwester heute kommt!? Er freut sich so darauf, dein großer Bruder zu sein. Ich, Riv und dein Daddy können es kaum erwarten, dich kennenzulernen!", fährt die Riverdale-Darstellerin fort.

Die Schwangerschaft hatte Vanessa lange Zeit geheim gehalten. Am vergangenen Samstag ließ sie dann die Baby-Bombe platzen. Im Netz teilt sie eine Reihe von Fotos von sich und ihrem Partner James. Auf den Aufnahmen hält die werdende Mama stolz ihren Babybauch in die Kamera. "So verliebt in diesen Mann und unsere vierköpfige Familie, zu der wir diesen Monat werden. Überraschung! Danke, Gott", kommentierte Vanessa den Post.

Im Jahr 2021 wurde Vanessa zum ersten Mal Mutter. Gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Michael Kopech durfte sie den kleinen River auf der Welt begrüßen. Die Schwangerschaft wurde jedoch getrübt: Kurz vor der Geburt trennte sich das Ehepaar. In dem Podcast "Broad Ideas" sprach Vanessa offen über diese schwere Zeit. "Ich habe zwei Jahre voller Schmerz durchgemacht", erklärte sie und fügte hinzu: "Man trauert um die Zukunft, die nie stattgefunden hat".

Instagram / jameskarnik Vanessa Morgan und James Karnik

Instagram / vanessamorgan Vanessa Morgan mit ihrem Sohn River im Dezember 2021

