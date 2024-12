"Riverdale"-Star Vanessa Morgan ist mit James Karnik verlobt

Vanessa Morgan (32) hat an Weihnachten ganz besondere Neuigkeiten für ihre Fans: Die Schauspielerin und ihr Partner James Karnik wagen den nächsten Schritt ihrer Beziehung und wollen heiraten! Das verkündet sie jetzt mit einem süßen Beitrag auf Instagram. "Fröhliche Weihnachten von mir und meinem Verlobten", schreibt der Riverdale-Star begeistert unter Schnappschüsse, die ihn gemeinsam mit dem Basketballspieler zeigen. Darüber hinaus präsentiert sie auch ihren funkelnden Verlobungsring – einen 4,64-karätigen Diamanten in einer roségoldenen Fassung.

Wie People berichtet, fand der romantische Antrag am 21. Dezember mitten zwischen den festlich beleuchteten Attraktionen des Glow Light Festivals in Langley, Kanada, statt. Obwohl James sich den Fuß verletzt hatte und an Krücken lief, hielt ihn das nicht davon ab, seine Liebste dorthin auszuführen. "Wir sind dort spazieren gegangen und ich dachte wirklich, er würde mir am Weihnachtsmorgen einen Antrag machen", erzählt Vanessa und fügt hinzu: "Inmitten all der Lichter und Menschen setzte James seine Krücken ab, um seinen Schuh zu richten und da begann ich zu ahnen, dass etwas vor sich ging. Er ließ die Krücken fallen, kniete sich hin und machte mir einen Heiratsantrag."

Die 32-Jährige und James gehen mittlerweile seit 2022 gemeinsam durchs Leben. Die beiden wurden erst vor rund fünf Monaten Eltern ihrer Tochter Kaia Autumn Skye – was die Zweifachmama damals stolz auf TikTok verkündete. "Der 'heißer Vater, der das Krankenhaus verlässt'-Walk hat uns nicht enttäuscht", schwärmte sie unter einem Video ihres Liebsten, der mit einer Babyschale samt ihrem Töchterchen die Entbindungsstation eines Krankenhauses verließ. Der Kanadier hat aber auch eine enge Bindung zu Vanessas Sohn River, den sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Michael Kopech bekam und unterstützte bereits kurz nach der Geburt tatkräftig.

Getty Images Vanessa Morgan, Schauspielerin

Instagram / jameskarnik Vanessa Morgan und James Karnik

