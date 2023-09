Carolin Kebekus präsentiert erstmals ihren Babybauch im TV!

Carolin Kebekus (43) zeigt ihren Babybauch! Die Komikerin ist aus der deutschen Fernsehlandschaft kaum mehr wegzudenken. Ihr Privatleben hält sie allerdings strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Schon seit einigen Wochen wurde aber spekuliert, dass die TV-Bekanntheit schwanger sein könnte. Bestätigt hat sie das bislang noch nicht. Nun stellt sie sich aber der Öffentlichkeit: Carolin zeigt erstmals ihren kleinen Babybauch im Fernsehen!

Gemeinsam mit ihrem Bruder David Kebekus ist die 43-Jährige zu Gast in der WDR-Talkshow "Kölner Treff". In einem braunen Jumpsuit zeigt Carolin bei der Aufzeichnung erstmals ihren kleinen Babybauch und bestätigt damit die Schwangerschaft. Die Moderatorin Bettina Böttinger (67) wünscht ihr direkt am Anfang alles Liebe: "Liebe Carolin, wir kennen uns schon viele Jahre, wir schätzen uns, und ich gratuliere sehr herzlich zur Schwangerschaft!"

Schon vor einigen Tagen hat Carolins neue Comedytour begonnen. Dabei war auch ihre derzeitige Schwangerschaft Thema, wie Express berichtet. "Ich bin nicht allein hier, ich hab' einen Fötus bei mir. Und der ist hier drin. Weiß auch nicht, muss auf dem Weg auf die Bühne passiert sein", witzelte sie ganz zu Anfang. Weiter führte Carolin auf der Bühne aus, dass sie jetzt immer betone, schwanger zu sein: "Ich muss jetzt immer da hinfassen. Das ist das internationale Zeichen für schwanger – nicht fett."

Anzeige

ActionPress Carolin und David Kebekus beim "Kölner Treff"

Anzeige

ActionPress Carolin Kebekus beim "Kölner Treff" im September 2023

Anzeige

Getty Images Carolin Kebekus am "The Masked Singer"-Pult im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de