Nach GNTM: Dominik will jetzt als Schauspieler durchstarten

Dominik Gruber war Teilnehmer der diesjährigen Germany's Next Topmodel-Staffel, musste in Folge zehn allerdings die Biege machen und ohne den Titel im Gepäck seine Koffer packen. Seiner Karriere als Model tat das allerdings keinen Abbruch – nur kurze Zeit später zog Dominik einen fetten Job an Land. Im Rahmen der Fashion Week bei Kilian Kerner hakte Promiflash nach und wollte wissen, welche Pläne das Model nun in Zukunft verfolgen wird: "Ich will jetzt Schauspieler werden. Ich war jetzt auf dem Filmfest in München und habe gute Kontakte knüpfen können und mal schauen, was da jetzt kommt." Im exklusiven Interview verrät er sogar: "Ich habe eine bestätigte Rolle für das ZDF. Ich will es noch nicht ganz verschreien" und fügt zudem hinzu: "Ich war jetzt in einer Serie von Joyn."

Dominik ist also, wie es scheint, ein wahres Multitalent! Wer jetzt denkt, der Ex-GNTM-Kandidat könnte eventuell auch Teilnehmer einer Reality-TV-Show werden, der liegt falsch. Das Nachwuchsmodel möchte nur in "ernsthaften Fernsehprojekten" mitwirken, berichtet er. Es zieht ihn zu einem ganz bestimmten Genre! "Am liebsten würde ich gerne in Actionserien oder Actionfilmen mitspielen", meint Dominik im Interview mit Promiflash.

Obwohl Dominik bei GNTM als heimlicher Favorit galt, schmiss Heidi Klum (51) ihn verhältnismäßig früh aus der Sendung. Das verwunderte während der Ausstrahlung nicht nur die Zuschauer, sondern offenbar auch den Hottie selbst. Promiflash wollte wissen, ob der Allgäuer seinen Rauswurf als Fehler gesehen hat. "Aber natürlich war es ein Fehler. Also ihre Entscheidungen versteht man nicht immer. Aber alles passiert aus einem bestimmten Grund und deswegen hat es schon so gepasst", erklärt Dominik im weiteren Gespräch.

Instagram / bommelg Dominic Gruber

ProSieben / Michael de Boer Dominik, "Germany's Next Topmodel"-Kandidat 2024

