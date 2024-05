Trotz GNTM-Aus: Dominik Gruber zieht fetten Job an Land!

Er kann auch ohne Heidi Klums (50) Hilfe! In der zehnten Folge von Germany's Next Topmodel war der Traum für Dominik Gruber geplatzt und er musste die Show verlassen. Das hieß für ihn aber offenbar nicht, dass seine Karriere vorbei ist: Auf Instagram teilt der Allgäuer nun einen Werbeclip – in dem er zu sehen ist! Für die Automarke Ford modelte Dominik in einem coolen Werbefilm. Offenbar konnte er auch trotz seines GNTM-Aus in der Modelwelt Fuß fassen.

Die Werbung für Ford ist aber nicht der einzige Job, den Dominik seit seiner Zeit in der Castingshow an Land ziehen konnte. Auf seinem Social-Media-Profil teilt der Ex-Kandidat diverse Schnappschüsse von sich beim Modeln – unter anderem für ein Cover des Magazins L'Effronte Journal. Außerdem modelte er augenscheinlich für eine Kampagne der Anzugmarke Ramsey!

Bei GNTM musste Dominik schon vor einigen Wochen seine Koffer packen. Erst bekam er noch eine zweite Chance und musste zu einem Elimination-Walk antreten – doch das reichte für Heidi nicht. "Bei dir, Dominik, hat uns der Flow gefehlt", verkündete die 50-Jährige bei der Entscheidung. Er flog damals gemeinsam mit Lilli aus der Show.

Dominic Gruber

Dominic Gruber

