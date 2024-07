So geht es Fabio an der Seite von Realitystar Mrs.Marlisa!

Marlisa Rudzios (34) Freund Fabio steht im Gegensatz zu ihr nicht in der Öffentlichkeit. Wie ist es für den Normalo, mit einer Dame aus dem Reality-TV zusammen zu sein? Am Rande der Mates Date "Summer Edition" kommt Promiflash mit dem Freund der B:Real-Bekanntheit ins Plaudern und er verrät: "Es ist schon ein bisschen aufregend." Mit einem Augenzwinkern fügt er dem noch an: "Ich bin noch sehr schüchtern und kamerascheu. Ich muss mich noch ein wenig überwinden."

Wie es scheint, ist die Lust aufs TV sogar schon ein wenig auf Fabio übergesprungen: "Ich hatte so den ein oder anderen Auftritt bei B:Real und es hat mir wirklich gefallen." Weitere TV-Audienzen seien derzeit jedoch nicht in Planung. Das könnte sich allerdings bald ändern, wie Marlisa anteasert: "Na ja, wir haben ein paar Sachen abgesagt und bei ein paar Sachen wurden wir nicht genommen. Aber mal schauen, was noch so kommt."

Vielleicht müssen sie in ihre gemeinsame Reality-TV-Karriere erst einmal hineinwachsen – so wie anfangs in ihre Beziehung. Zunächst stand zwischen Marlisa und ihrem Fabio nämlich nur Freundschaft auf dem Programm. "Im Sommer haben wir uns kennengelernt, über einen alten Bekannten, den wir beide kennen. Anfangs war es eigentlich nur freundschaftlich – und dann haben wir angefangen, jeden Tag miteinander zu telefonieren", erklärte die Blondine bei "B:Real". Die großen Gefühle entstanden dann erst nach einiger Zeit.

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Reality-TV-Teilnehmerin

