Mrs. Marlisa rechnet bei "Ex on the Beach" mit Ex Fabio ab

Bei Ex on the Beach wartet am Strand eine böse Überraschung auf Fabio: Seine Ex Mrs. Marlisa alias Marlisa Rudzio (35) hat ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Kaum ist die Reality-TV-Bekanntheit am Strand angekommen, fängt sie bereits an zu schimpfen. "Na, du feiges Arschloch", begrüßt Marlisa ihren Ex und legt direkt nach: "Du hast unsere Beziehung wie ein feiges Stück Sche*ße beendet und mich auf Whatsapp blockiert. [...] Du bist für mich das Allerletzte." Sie beteuert, sie wisse bis heute nicht einmal, was der Trennungsgrund sei. Im Gepäck hat Marlisa zudem einen Müllbeutel mit alter Kleidung ihres Ex – den Sack haut sie wütend vor Fabios Füßen in den Sand.

Während Marlisa zugibt, die Trennung von Fabio habe sie hart getroffen, bleibt der Muskelprotz eiskalt – er betont, er habe keinerlei Interesse mehr an seiner Ex. Auch den Trennungsgrund möchte er nicht preisgeben. Zur Klärung der misslichen Lage schickt das Terrortablet die beiden für ein Date aufs Boot. Dort angekommen, rückt Fabio schließlich mit der Sprache raus. "Ich hab gesagt, sobald du Kontakt mit einem von deinen Ex-Freunden hast, auch wenn du nur ein Wort schreibst, mache ich Schluss", schildert er. Dazu sei es angeblich gekommen. Marlisa hakt entgeistert nach: "Willst du mich verarschen, das ist der Grund? Weil ich zwei Männern auf Instagram geantwortet habe?" Marlisa räumt ein, weiterhin Kontakt zu ihren Flirts Nico Legat (27) und Marc-Robin Wenz gepflegt zu haben – die Schuld für die Trennung weist sie dennoch entschieden von sich.

Fabio und Marlisa hatten sich im Sommer 2023 kennengelernt, im Dezember machten sie ihre Liebe dann in den sozialen Medien öffentlich. Im Juli 2024, rund ein Jahr nach ihrem Kennenlernen, schmiedete das junge Paar Pläne, in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen – doch dazu kam es nie. Im selben Monat trennten sich Fabio und Marlisa plötzlich.

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio, Influencerin

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Reality-TV-Teilnehmerin

