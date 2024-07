Nach dem EM-Aus: David Raum soll in Kürze erneut heiraten!

Wagt David Raum (26) etwa erneut den Schritt vor den Traualtar? Bereits im vergangenen Juli hatten sich der Fußballer und seine Partnerin Katharina standesamtlich das Jawort gegeben – damals jedoch nur im kleinsten Kreise. Ihr Eheversprechen scheinen die beiden nun knapp ein Jahr später erneuern zu wollen. Wie Bild berichtet, soll bereits in wenigen Tagen eine zweite Hochzeit auf Mallorca stattfinden.

In einem Interview mit RTL hatte David bereits verraten, dass die Pläne für eine zweite Hochzeit stehen. "Wir haben zwar schon letztes Jahr geheiratet, aber wir haben noch mal – hoffentlich nach dem Finale, das haben wir natürlich in der Hochzeitsplanung miteingeplant – eine freie Trauung mit unseren engsten Freunden und da freue ich mich natürlich schon drauf", erzählte er. Damit müsste die Hochzeit zwischen dem 14. Juli und 31. Juli stattfinden – denn ab August wird David wieder für den RB Leipzig in der Bundesliga kicken. Ihren Junggesellinnenabschied soll Katharina bereits am zweiten Juni-Wochenende auf Ibiza gefeiert haben.

David ist nicht der einzige deutsche Fußballer, der bald "Ja" sagen möchte. Auch Kai Havertz soll laut Bild noch in diesem Jahr mit seiner Verlobten Sophia Weber vor den Traualtar treten wollen. Genau wie Katharina soll auch Sophia am zweiten Juni-Wochenende ihren Junggesellinnenabschied auf Ibiza zelebriert haben.

Instagram / katharina.raum Katharina und David Raum, Ehepaar

Instagram / kaihavertz29 Kai Havertz und Freundin Sophia Weber im Juli 2022

