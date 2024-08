DFB-Kicker David Raum und seine Kathi feierten Traumhochzeit

Schon im vergangenen Juli hatten sich David Raum und Katharina Raum das Versprechen der Ehe gegeben: Der Profifußballer und seine Liebste hatten standesamtlich geheiratet. Vor wenigen Tagen feierte das Paar nun seine Traumhochzeit! Wie unter anderem Vogue berichtet, fand diese auf Mallorca statt. Der DFB-Star und seine Kathi feierten gemeinsam mit 30 Gästen ein ganzes Wochenende lang ihre Liebe in der Finca Serena auf Mallorca. Im kleinen Kreis zu heiraten, war dem frisch vermählten Paar offenbar sehr wichtig. "Wir wollten zu allen auf unserer Hochzeit eine emotionale Bindung haben", betonte der Sportler im Interview mit der Zeitung.

Auch der Ort ihrer Hochzeit hatte für die Eheleute eine ganz besondere Bedeutung. "Wir haben schon lange vorher darüber gesprochen, dass wir, wenn wir heiraten, das gerne auf Mallorca tun würden, weil wir da einfach ein Zuhause-Gefühl haben und auch jedes Jahr dort sind. Wir wollten gerne an einem Ort heiraten, zu dem wir auch eine Verbindung haben", schwärmte Kathi gegenüber dem Magazin.

Offenbar sind all ihre Vorstellungen bei der Hochzeit wahr geworden. Das zeigen zahlreiche Fotos auf Instagram, auf denen das Paar überglücklich aussieht. David schritt in einem klassischen Anzug vor den Traualtar. Kathi entschied sich für ein elegantes Neckholderkleid. Für den besonderen Hingucker sorgte ein Ausschnitt am Rücken und an den Beinen.

Getty Images David Raum im Juli 2024

Instagram / katharina.raum Katharina und David Raum, Ehepaar

