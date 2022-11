WM startet bald: Wer ist der heißeste Kicker im DFB-Kader?

Welcher deutsche Nationalspieler kann nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch bei den Frauen punkten? Am 23. November steht die DFB-Elf zum ersten Mal im Wettbewerb auf dem Platz, um sich gegen Japan zu behaupten. Bei den aktuell ziemlich hohen Temperaturen im Emirat werden dabei aber nicht nur die Sportler ins Schwitzen kommen: Der deutsche Kader hat auch optisch einiges zu bieten! Doch wer ist der heißeste Kicker?

Wie auch schon bei den beiden vergangenen Weltmeisterschaften ist Manuel Neuer (36) die Nummer eins im deutschen Tor – aber auch auf der Liste der attraktivsten Spieler? Immerhin hat er mit Kevin Trapp (32) nicht nur starke Konkurrenz am Netz, sondern auch auf der Hottie-Skala. Den beiden sowie dem gegnerischen Tor könnte allerdings Leon Goretzka (27) ziemlich gefährlich werden. Mit 14 Treffern in 44 Länderspielen hat er sich auch schon in das Herz manch einer Frau geschossen. Sofern öffentlich bekannt, ist der Mittelfeldspieler jedoch vergeben – genau wie Leon.

Ebenfalls nicht mehr zu haben, aber schön anzuschauen sind Ilkay Gündogan (32) und Jonas Hofmann. Beide waren bereits bei der Fußball-EM im vergangenen Jahr dabei – zum Einsatz kam aber nur Ilkay. David Raum (24) spielt hingegen zum ersten Mal bei einem internationalen Wettbewerb in der deutschen A-Nationalmannschaft mit. Zuvor stand er im Kader der deutschen Olympiaauswahl. Auch wenn er mit dem Team schon in der Gruppenphase scheiterte, konnte der Tattoo-Fan das Publikum mit seinem coolen Look begeistern. Welchen Kicker findet ihr am anziehendsten? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Manuel Neuer im Juni 2022 in Mönchengladbach

Getty Images Leon Goretzka im WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien

Getty Images David Raum, Fußballer

Getty Images Kevin Trapp, Torwart

Getty Images Ilkay Gundogan, DFB-Kicker

Getty Images Jonas Hofmann, deutscher Nationalspieler

