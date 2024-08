David Raum brauchte sehr lange, um EM-Aus zu verarbeiten

Nationalspieler David Raum (26) konnte das bittere Ausscheiden im Viertelfinale der Heim-EM nur schwer verdauen. "Es hat schon ein bisschen gedauert, muss ich sagen", erklärt der Kicker von RB Leipzig etwa vier Wochen nach der Niederlage gegen Spanien im Interview mit RTL. Insbesondere eine umstrittene Szene, in der der spanische Spieler Marc Cucurella (25) den Ball im Strafraum mit der Hand berührt hatte und trotzdem kein Elfmeter gepfiffen wurde, sorgte für erhebliche Diskussionen nach dem Spiel.

Dieses Ereignis hat in den Medien und sozialen Netzwerken hohe Wellen geschlagen. "Egal, wo man hingeschaut hat, hat man die Szene noch mal gesehen", berichtete David weiter. Trotz der Enttäuschung habe es gutgetan zu sehen, dass das gesamte Land hinter der Mannschaft stand. Der Abwehrspieler betont, dass die vielen aufmunternden Nachrichten und die Tatsache, dass weiterhin zahlreiche Menschen in DFB-Trikots zu sehen waren, ihm und seinen Teamkollegen sehr geholfen hätten. David fügt hinzu, dass die Unterstützung gezeigt habe, dass das Team trotz des Ausscheidens etwas Großes bewirkt habe: "Das hat einem einfach geholfen, weil es gezeigt hat, dass wir doch etwas erreicht haben. Für uns war es brutal bitter, aber nach und nach hat man sich dann doch darüber gefreut, was man ausgelöst hat."

Die emotionale Achterbahnfahrt der Heim-EM erfuhren nicht nur Spieler wie David Raum, sondern auch der langjährige Nationalspieler Toni Kroos (34), der mit dem verlorenen Viertelfinalspiel gegen Spanien sein letztes Spiel für die DFB-Elf bestritten hatte. Der gebürtige Greifswalder zeigte sich auf Instagram dankbar und richtete ergriffene Worte an die Fans: "Ein besonderer Dank an euch da draußen, die diese Heim-EM zu einer besonderen gemacht haben. Wir haben euch gesehen, erlebt und gespürt!" Er betonte, wie sehr ihm die Wärme und Zuneigung der letzten Wochen gutgetan hatten und hob die besondere Verbundenheit mit den Fans hervor.

David Raum bei der EM 2024

Toni Kroos, Fußballstar

