Überraschung: Britta Steffen ist erneut Mutter geworden!

Was für eine süße Überraschung: Die deutsche Schwimmlegende Britta Steffen (40) ist zum zweiten Mal Mutter geworden! "Ich bin sehr froh, dass ich zwei gesunde Kinder habe. Das ist das wahre Glück im Leben und wichtiger als die Olympiasiege", erklärt sie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Gemeinsam mit ihrem Partner Lorenz Ackermann durfte sich die Sportlerin über einen Sohn namens Lennox freuen. Die Geburt liegt bereits drei Monate zurück – der Kleine kam im vergangenen April zur Welt.

Auf Instagram teilte Britta stolz ein niedliches Foto von Lennox. Dazu schrieb sie: "Da bist du ja endlich. Herzlich willkommen auf der Welt!" Unter dem Post erhielt die Olympiasiegerin zahlreiche Glückwünsche. So gratulierten Promis wie Ruth Moschner (48) oder Sabine Lisicki (34). Auch die Fans freuten sich über die süßen Baby-News. "Oh! Was für eine schöne Nachricht! Nur das Beste für dich und deine Familie!", kommentierte beispielsweise ein Follower. "Zuckersüß, der kleine Lennox. Herzlichen Glückwunsch", fand auch ein weiterer User.

Im Jahr 2017 wurde Britta zum ersten Mal Mama. Sie und Lorenz durften sich über ihren Sohn Quentin Justus freuen. "Beide sind gesund und munter", gab ihr Management damals gegenüber der Gala bekannt. Über ihren Spross ist kaum etwas bekannt. Britta hält ihr Familienleben, so gut es geht, aus der Öffentlichkeit raus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sportlerin Britta Steffen

Anzeige Anzeige

Clive Rose / Staff / Getty Images Britta Steffen, Olympiasiegerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Britta noch weitere Details zur Geburt teilen wird? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nein, das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de