Erkannt? Dieser Schauspieler ist im Schlabber-Look unterwegs

Auf den ersten Blick ist der "School of Rock"-Star auf diesem Paparazzi-Foto kaum zu erkennen. Während er durch eine Nachbarschaft in Los Angeles spaziert, präsentiert er sich mit einem grauen Vollbart und einem beigefarbenen Schlapphut. Dazu trägt der Tenacious-D-Frontmann ein rotes T-Shirt im Batik-Look und bunte Shorts, auf denen ein Schlangenmonster abgebildet ist. Bei dem Unbekannten handelt es sich um keinen Geringeren als Jack Black (54)! Ob er sich mit seinem neuen Look auf eine Rolle vorbereitet, ist nicht bekannt. Auch seinen Fans fällt der ungewöhnliche Stil auf. Ein User schreibt auf X: "Der aktuelle Jack Black wirkt wie eine gealterte Comicfigur!"

Mit einem besonderen Outfit brachte der Komiker seine Fans erst kürzlich auf Instagram zum Staunen. Am 4. Juli feierte er den amerikanischen Nationalfeiertag, indem er sich selbst als USA-Flagge verkleidete. Dafür kombinierte er ein blaues T-Shirt mit weißen Sternen und eine rot-weiß-gestreifte Hose. An seinen Füßen trug er jeweils einen blauen und einen roten Sneaker. "Majestätisch wie immer, Mr. Black!", bewunderte ihn ein Follower in den Kommentaren. Doch der Look gefiel nicht allen. Ein User meinte: "Dieser Mann braucht einen Stylisten!"

Jack hatte schon immer eine außergewöhnliche Persönlichkeit und scheute sich nicht, dies öffentlich zu zeigen. Seinen Söhnen, Thomas David und Samuel Jason, scheint das manchmal zu viel zu werden. Im Gespräch mit People hatte Jack gescherzt: "Sie wollen so weit wie möglich von mir weg sein: Das ist ganz natürlich." Allerdings würde es die Familie trotzdem schaffen, gemeinsam Zeit zu verbringen. Mit der Mutter seiner Kinder, Tanya Haden, ist der Hollywoodstar schon seit 2006 glücklich verheiratet.

Instagram / jackblack Jack Black, Hollywoodstar

Getty Images Jack Black mit seinen Söhnen, September 2018

Habt ihr Jack erkannt? Natürlich. Ich habe ihn sofort erkannt. Nee. Er hat sich wirklich sehr verändert. Ergebnis anzeigen



