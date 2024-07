Liebes-Comeback? Sharon Battiste und Jan zusammen erwischt!

Erst im Mai gaben Sharon Battiste (32) und Jan Hoffmann bekannt, dass sie sich getrennt haben. Doch nun hat eine aufmerksame Promiflash-Leserin die beiden ganz vertraut zusammen am Flughafen in Hannover erwischt. Das einstige Bachelorette-Traumpaar wirkte angeblich sehr vertraut – so soll Jan Sharon immer wieder liebevoll die Wange gestreichelt haben. Laut dem Insider sind sie zusammen in den Flieger nach Olbia, Sardinien gestiegen. Geben die zwei ihrer Liebe etwa noch eine zweite Chance?

Sharon und Jan erklärten Anfang Mai, nicht länger zusammen zu sein. "Mit einem schweren, aber dennoch entschlossenen Herzen möchten Jan und ich euch mitteilen, dass wir uns entschieden haben, getrennte Wege zu gehen", erklärten sie dazu in einem gemeinsamen Statement auf Instagram. Das Liebes-Aus sei für sie das Beste gewesen. Ob sie nun wieder zusammen sind oder ob sie sich weiterhin einfach nur gut verstehen, ist aktuell noch unklar.

Sharon suchte 2022 im TV als die Bachelorette nach der großen Liebe. Im großen Finale schenkte sie dem Floristen ihre letzte Rose – in ihm schien sie ihren Traummann gefunden zu haben. Im Netz hatten sich die beiden immer wieder total happy miteinander gezeigt. Nach zwei Jahren folgte schließlich die traurige Nachricht ihrer Trennung.

Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste und Jan Hoffmann im Mai 2023

Simon Pfaff Jan Hoffmann und Sharon Battiste, Bachelorette-Paar

Glaubt ihr, dass Sharon und Jan wieder zusammen sind? Ja, das sieht mir schwer danach aus! Nein, das muss nichts heißen. Ergebnis anzeigen



