Liebes-Aus: Jan Hoffmann und Sharon Battiste sind getrennt!

Rund zwei Jahre gingen Sharon Battiste (32) und Jan Hoffmann gemeinsam durchs Leben – doch nun soll Schluss sein, wie die ehemalige Köln 50667-Darstellerin vor wenigen Minuten in ihrer Instagram-Story verkündet. "Es gibt Momente im Leben, die uns zutiefst berühren und uns dazu zwingen, schwierige Entscheidungen zu treffen", leitet sie ihre traurige Mitteilung ein. Sie fügt hinzu: "Mit einem schweren, aber dennoch entschlossenen Herzen möchten Jan und ich euch mitteilen, dass wir uns entschieden haben, getrennte Wege zu gehen."

Wie es scheint, haben die Beauty und ihr nun Ex-Partner schon seit Längerem darüber nachgedacht. Die Entscheidung sei "nicht über Nacht" getroffen worden. "Obwohl wir gemeinsam viele schöne Momente geteilt haben, ist das das Ergebnis von vielen Gesprächen, Tränen und dem Ringen um das, was für uns beide am besten ist", erläutert Sharon den gemeinsam getanen Schritt. Trotz der Trennung empfinden beide Respekt und Dankbarkeit füreinander, was sie im Guten auseinandergehen lasse.

Im Jahr 2022 hatten sich Jan und Sharon bei der Kuppelshow Die Bachelorette kennen und lieben gelernt. Der Hottie habe innerhalb des Formats ihr Herz erobert und zu guter Letzt die finale Rose gewonnen. Das Paar hatte bereits gemeinsam gen Zukunft geblickt. Im Juli 2023 waren sie zusammen in ihr gemeinsames Haus eingezogen. Der Liebe wegen war die 32-Jährige für ihren Liebsten sogar von Köln nach Hannover gezogen.

Instagram / sharonbattiste_ TV-Bekanntheit Sharon Battiste

Instagram / sharonbattiste_ "Die Bachelorette"-Bekanntheiten Jan Hoffmann und Sharon Battiste

