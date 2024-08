Jan Hoffmann und Sharon Battiste wieder sichtlich happy

Sharon Battiste (32) und Jan Hoffmann haben nach ihrer Trennung vor wenigen Monaten wieder zueinandergefunden. Jetzt lassen sie auch ihre Follower an ihrem Liebesglück teilhaben. Das Bachelorette-Pärchen veröffentlichte einen Beitrag auf Instagram, der zeigt, dass die beiden es einfach nicht mehr ohne einander aushalten: In der Aufnahme umarmen sich die Influencerin und der Blumenverkäufer liebevoll und grinsen dabei bis über beide Ohren. "Wieder glücklich in deinen Armen", schreiben sie dazu.

Bei ihren Followern stoßen sie mit ihrem Post auf eine Menge Begeisterung – die freuen sich nämlich total, das Traumpaar wieder zusammen zu sehen. "Endlich mal wieder ein Beispiel dafür, dass man Dinge reparieren kann und nicht nur wegwerfen!", schwärmt ein Nutzer, während ein anderer findet: "Bestes Comeback 2024". Auch ein paar bekannte Gesichter finden sich in den Kommentaren. So betont beispielsweise Reality-TV-Sternchen Christina Grass (36): "Freue mich so für euch. Nur das Beste für euch", und Profitänzer Alexandru Ionel (30) ist so voller Ekstase, dass er nur "Jaaa" und ein rotes Herz kommentiert.

Erst kürzlich bestätigten Sharon und ihr Liebster ihr Beziehungs-Comeback im Netz. Sie und Jan hatten sich vergangenen Mai mit "einem schweren, aber dennoch entschlossenen Herzen" dazu entschieden, sich zu trennen – vor wenigen Tagen überraschten sie ihre Fans jedoch mit der freudigen Nachricht, wieder auf Wolke sieben zu schweben. "Bin wieder da, es ist einiges passiert. Das ist, glaube ich, die schönste Nachricht", schrieb Jan zu einem Bild in seiner Story, das ihn und die einstige Köln 50667-Darstellerin gemeinsam am Strand zeigte.

Instagram / janhoffmann__ Jan Hoffmann und Sharon Battiste im Urlaub

Instagram / janhoffmann__ Jan Hoffmann und Sharon Battiste

