Darum ist Sharon Battiste wieder mit Ex-Freund Jan zusammen

Als Die Bachelorette lernte Sharon Battiste (32) Jan Hoffmann kennen und verliebte sich in ihn – er bekam sogar ihre letzte Rose. Die Trennung der beiden im Mai hatte folglich für Aufsehen gesorgt, nun scheinen sie aber wieder zueinandergefunden zu haben. Beim Deichmann Launch Event in Berlin sprach Sharon mit RTL über ihr Liebes-Comeback: Ohne Rosenkrieg hätten sie die Zeit der Trennung genutzt, um zu erkennen, was ihnen fehlte.

Die Trennung von Sharon und Jan sei damals wohlüberlegt gewesen. "Es war keine Entscheidung, die wir über Nacht getroffen haben, sondern eine bedachte, aber eben nicht die richtige für uns", erklärte die 32-Jährige offen. "Manchmal braucht man einfach Zeit, um zu erkennen, was man vermisst und was zusammengehört", fügte sie hinzu. Sie habe gelernt, dass man nicht alles sofort aufgeben sollte, wenn es mal schwierig wird, und ist nun umso glücklicher, dass sie und Jan wieder zusammengefunden haben.

Sharon, die vor allem durch ihre Rolle in der TV-Serie Köln 50667 und als "Die Bachelorette" bekannt wurde, betonte auch, wie wichtig die Kommunikation in einer Beziehung sei: "Reden, reden, reden und stetig aneinander arbeiten. Das ist zwar immer so ein Spruch, Beziehung ist Arbeit. Aber ich finde den Spruch sehr wertvoll und richtig."

Instagram / sharonbattiste_ Jan Hoffmann und Sharon Battiste in Griechenland 2023

RTL Jan Hoffmann und Sharon Battiste beim Bachelorette-Finale 2022

