Ex-Bachelorette-Sharon Battiste hat ihre Glatze akzeptiert

Sharon Battiste (32) lebt seit ihrer Kindheit mit kreisrundem Haarausfall und hat sich deshalb vor Jahren dazu entschieden, permanent eine Glatze zu tragen. Obwohl sie früher öfter auf Perücken zurückgegriffen hat, rockt sie mittlerweile hauptsächlich ihren kahlen Kopf – und das mit Stolz! Dennoch ist es für sie immer wieder ein Thema, mit dem sie sich befassen muss. Auf Instagram fragt ein Fan sie in einer Fragerunde, ob sie sich manchmal ihre Haare zurückwünschen würde. Für Sharon ist das eine schwierige Frage. "Um ehrlich zu sein, habe ich, glaube ich, auch tief im Inneren Angst, dass dieser Teufelskreis mit den Lücken und dem ständigen Ausfall zurückkehren könnte", antwortet sie und fügt hinzu, dass sie ihre aktuelle Situation so akzeptiere, wie sie ist.

Auch als Sharon vor zwei Jahren als Bachelorette Rosen verteilte, ging sie sehr offen mit der Krankheit um. Gegenüber RTL erzählte sie, dass sie sich "generalüberholt" fühlte, seitdem sie sich die Haare komplett abrasiert hat. "Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so viel Leichtigkeit im Leben gibt. [...] Die Glatze hat mir eine Stärke zurückgegeben", schwärmte die TV-Bekanntheit damals. Im Jahr darauf nahm Sharon an Let's Dance teil – ganz ohne Perücke. Leider musste sie damals einige böse Kommentare im Netz über sich ergehen lassen: Sie solle sich bitte wieder eine Perücke aufsetzen, denn ihre Glatze sei nicht schön. Das ließ Sharon nicht auf sich sitzen. "Ich habe mir den Look erstens nicht ausgesucht und zweitens finde ich den richtig cool!", schoss sie damals auf ihrem Social-Media-Kanal zurück.

Momentan läuft es für die Reality-TV-Beauty allerdings sehr gut – nicht nur beruflich. In Sachen Liebe hat Sharon dieses Jahr ein ganz schönes Durcheinander erlebt. Vor einigen Monaten trennten sie und ihr Freund Jan Hoffmann – den sie während ihrer Zeit als Bachelorette kennengelernt hatte – sich. Im August fanden sie jedoch wieder zueinander und bezaubern seitdem mit ihren süßen Pärchen-Pics ihre Fans. Immer wieder zeigen die beiden sich ultraglücklich im Netz, trotz einiger Monate im Rosenkrieg. Im Interview mit dem Fernsehsender erzählte Sharon: "Manchmal braucht man einfach Zeit, um zu erkennen, was man vermisst und was zusammengehört."

Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste, Reality-TV-Star

Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste und Jan Hoffmann im Mai 2023

