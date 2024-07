Noch kein Urteil: Chris Töpperwiens Prozess wird vertagt!

Chris Töpperwien (50) steht aktuell wegen mutmaßlichem Betrug und Veruntreuung vor Gericht. Mehr als sieben Stunden lang dauerte am gestrigen Montag der Prozess um den Goodbye Deutschland-Star in der Wiener Neustadt. Medienberichten zufolge traten ganze elf Zeugen vor – und dennoch: Ein Urteil gab es nicht! Wie unter anderem RTL berichtet, soll der Prozess auf Ende August verlegt werden. Dann soll noch ein weiterer Zeuge aussagen und auch Chris selbst soll sich noch einmal zum Fall äußern.

Die Reality-TV-Bekanntheit wehrt sich gegen die Anklage und ist wegen der schweren Anschuldigungen entsetzt. "In meinen Augen sind diese Vorwürfe unfassbar schockierend", erklärte er gestern vor Prozessbeginn gegenüber dem Medium. Der Fall gehe ihm ziemlich nahe. "Selbstverständlich ist so ein anstehender Prozess nicht einfach", offenbarte Chris. Doch er könne sich auf die Unterstützung von Freunden und seiner Familie verlassen: "Glücklicherweise habe ich durch meine Familie, die ja in Wien lebt, durch einen Freund, der für meine Unterstützung extra aus Deutschland angereist ist, und nicht zuletzt durch meinen Verteidiger und ein paar Freunde den notwendigen Rückhalt in den schweren Stunden."

Im vergangenen Mai wurde Chris bei seiner Ankunft aus Los Angeles in München verhaftet und nach Österreich ausgeliefert – wegen eines Haftbefehls, der bereits seit 2021 besteht. Dieser Moment habe ihn in unglaubliche Panik versetzt. "Ich hatte Todesangst, ich dachte, ich komme nie wieder nach Hause", erzählte er in einer aktuellen Folge von "Goodbye Deutschland". Sein eigentlicher Plan sei es gewesen, für TV-Produktionen nach Köln zu reisen. Bei der Passkontrolle in München war seine Reise dann vorbei und "der Horror" ging los.

Anzeige Anzeige

Instagram / chris.toepperwien Chris Töpperwien im März 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Töpperwien, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Chris wird sich zu dem Prozess äußern? Ja, er wird bestimmt bald ein Statement abgeben! Nein, das bezweifle ich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de