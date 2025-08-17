Darum wohnt Anne Wünsche trotz hohen Einkommens zur Miete

Social-Media-Star Anne Wünsche (33) hat ihren Followern auf Instagram verraten, warum sie trotz eines beträchtlichen Einkommens weiterhin zur Miete wohnt. In einer Fragerunde wurde sie gefragt, warum sie keine eigene Immobilie kauft, und die Antwort ließ tief blicken: "Kaufen bedeutet für mich Bindung. Ich will aber frei sein und jederzeit woanders hin können. Allein der Gedanke, dann ein Haus zu haben, um das ich mich kümmern muss – gaaar kein Bock. Das ist zumindest der aktuelle Stand." Freiheit und Spontaneität scheinen also an oberster Stelle bei der dreifachen Mutter zu stehen.

Für Anne bedeutet das Mieten puren Luxus: heute hier, morgen dort – ein Leben, wie sie es liebt. Während andere vielleicht von der Sicherheit eines Eigenheims träumen, scheint sie das Thema für sich komplett abgehakt zu haben. Die Influencerin, die es gewohnt ist, ihren Alltag mit Hunderttausenden von Followern zu teilen, strebt offenbar nach einer Flexibilität, die ein Immobilienkauf ihrer Ansicht nach unmöglich machen würde. Es ist ihr wichtig, unabhängig und frei zu bleiben, was möglicherweise auch mit ihrem abwechslungsreichen Lifestyle zusammenhängt. Von fester Verwurzelung oder langfristigen Verpflichtungen hielt sie scheinbar nie viel – ganz in ihrem Sinn, sich nicht zu binden.

Mit ihren Aktivitäten auf Plattformen wie OnlyFans hat sich Anne Wünsche in den vergangenen Jahren ein beeindruckendes Vermögen aufgebaut. Ihr monatliches Einkommen aus ihrer Arbeit als Erotikmodel liegt laut ihr im sechsstelligen Bereich, was viele überrascht. Dennoch bleibt sie bodenständig und setzt lieber auf Freiheit als auf Besitztum. Anne, die oft sehr offen über ihr Leben spricht, betont immer wieder, wie wichtig es ihr ist, Entscheidungen zu treffen, die sie und ihre Kinder glücklich machen – und dazu gehört eben auch das Leben zur Miete.

Anne Wünsche, Influencerin

Anne Wünsche, Mai 2025

Anne Wünsche, Juni 2025