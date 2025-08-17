Olly Murs und Amelia halten Geschlecht ihres Babys geheim

Olly Murs (41) und seine Frau Amelia erwarten aktuell ihr zweites Kind – und werfen selbst eigene Vermutungen über das Geschlecht ihres Babys in den Raum. Der Musiker und seine Frau, die 2023 geheiratet haben, sind bereits Eltern einer kleinen Tochter namens Madison. Jetzt steht das nächste große Kapitel mit neuem Familienzuwachs bevor. Das Paar hat sich laut Mirror entschieden, bis zur Geburt keine Gewissheit über das Geschlecht zu bekommen. "Ich war bei Madison überzeugt, dass es ein Junge wird. Aber diesmal glaube ich, es ist ein Junge", teilte Amelia mit. Olly fügte hinzu: "Das wäre natürlich toll, aber ich denke eher, es wird ein Mädchen – und ich würde das wirklich lieben."

Die Schwangerschaft verläuft dieses Mal etwas anders als bei ihrer ersten Tochter, die per ungeplantem Kaiserschnitt zur Welt kam. "Wir wollten eine natürliche Geburt, aber Madison lag in einer problematischen Position", erklärte Amelia. Die junge Mutter erinnerte sich daran, wie herausfordernd die Genesungszeit nach der Geburt war: "Die Erholung war brutal, und ich wünschte, die Leute wären ehrlicher darüber gewesen." Für die Geburt ihres zweiten Kindes erhofft sich Amelia, dass ihr Körper sich schneller erholen wird, da das Baby sich diesmal in einer günstigeren Lage befindet. "Wir wissen, dass dieses Baby nicht quer liegt, was schon mal eine große Erleichterung ist", so Amelia.

Abseits der Babyvorbereitungen genießen Olly und Amelia derzeit ihre Kooperation mit M&S, für deren Babyclub "The Parent Hood" sie als Botschafter tätig sind. Das Konzept, junge Eltern zu vernetzen und den Austausch zu fördern, spiegelt ihre eigene Freude auf das herannahende Abenteuer wider. Olly, der kürzlich seine Tour beendete und weiterhin regelmäßig im Radio zu hören ist, schwärmt immer wieder öffentlich über seine wachsende Familie. Obwohl Amelia zugibt, dass die Vorstellung, bald zwei Kinder unter zwei Jahren zu haben, manchmal überwältigend ist, sei die Vorfreude darauf umso größer.

Instagram / amelia.murs Amelia Tank und Olly Murs

Instagram / ollymurs Madison, Amelia und Sänger Olly Murs

Instagram / ollymurs Amelia Murs, Olly Murs und ihre Tochter Madison