Patrick Fabian sieht seinen Körper als Kapitalquelle an

Patrick Fabian (38) hat im Gespräch mit Promiflash tiefe Einblicke in seinen beruflichen Alltag gewährt. Der Schauspieler und Stripper ist seit Jahren ein fester Bestandteil der Showtruppe SixxPaxx und nutzt dabei vor allem eines: seinen Körper. "Ich kümmere mich gut um meinen Körper. Ich mache meinen Sport gut", erklärte er. Der ehemalige Love Island VIP-Kandidat sieht seinen Körper nicht nur als Instrument seiner Arbeit, sondern auch als Quelle seines Einkommens: "Ich habe gelernt, meinen Körper als mein Kapital anzusehen." Ob auf der Bühne oder vor der Kamera – Patrick achtet darauf, fit und präsent zu sein.

Doch damit nicht genug: Neben seinen Auftritten als Stripper gibt der 38-Jährige auch Personal Training und bietet Online-Coaching an. Er möchte anderen dabei helfen, fit und gesund zu bleiben. "Aber es muss natürlich nicht jeder so aussehen wie ich", ergänzt er und zeigt Verständnis für die unterschiedlichen Lebensrealitäten seiner Klienten. Neben Beratung bietet er auch Nahrungsergänzungsmittel an, betont jedoch, dass sein Haupteinkommen weiterhin aus seinen Bühnen- und Kameraauftritten stammt. Mit diesem vielseitigen Angebot möchte er Menschen unterstützen und inspirieren.

Patrick hat in der Vergangenheit schon in verschiedenen Bereichen von sich reden gemacht. Seine Karriere begann als Schauspieler in Daily-Soap-Formaten, dennoch wich er dabei nie weit von der Glamour-Welt ab. Auch als Realitystar bei Kuppel- und Abenteuerformaten überzeugte er die Zuschauer. Zwischen seinen Engagements auf der Bühne und vor der Kamera pflegt er dennoch einen bodenständigen Ansatz: sich nicht nur auf eine Karriere zu versteifen, sondern verschiedene Wege auszuprobieren. "Da möchte ich mich gar nicht festlegen", betont er in einem früheren Gespräch mit Promiflash.

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Schauspieler

RTLZWEI / ITV Studios Germany Patrick Fabian, "Love Island VIP"-Kandidat 2024

IMAGO / pictureteam Patrick Fabian, Schauspieler