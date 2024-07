"Erbärmlich": Nicki Minaj verärgert ihre Fans mit Konzert

Das kam nicht gut an! Nicki Minaj (41) ist momentan auf großer "Pink Friday 2 World Tour" durch Europa. Ihr Stopp in Dublin, Irland, verlief allerdings alles andere als gut. Das Freiluftkonzert wurde nicht nur durch schlechtes Wetter vermasselt: Die "Anaconda"-Interpretin ließ ihre Fans fast zwei Stunden im Regen warten, bevor sie endlich auf der Bühne erschien. Wie Fans nun auf verschiedenen Social-Media-Plattformen berichten, performte die Rapperin ein Set, das nicht mal eine ganze Stunde lang war. "Das Konzert war eine komplette Katastrophe. Die Leute nennen es die schlimmste Show aller Zeiten. Beschämend und erbärmlich", meint ein User auf der Plattform X.

Wie die wütenden Fans außerdem festhalten, haben sie zwischen 90 und 300 Euro für ihre Tickets bezahlt. Viele haben mittlerweile den Ticketverkäufer um eine Rückerstattung gebeten, da Nickis Verhalten "rücksichtslos und inakzeptabel" gewesen sei. Bis jetzt hat sich Nicki noch nicht zu dem Vorfall geäußert. Ihre Verweigerung, sich zu entschuldigen, verärgert die Fans noch mehr. "Ich komme nicht darüber hinweg, was für ein beschissenes Konzert das war. Fans, die seit Jahren deine Musik lieben, so zu enttäuschen, ist einfach nur erbärmlich. Man kann es nicht mal eine echte Performance nennen, es war so furchtbar", schreibt ein weiterer Supporter.

Das Debakel in Dublin ist nicht der erste Gig, der während dieser Tour schon vermasselt wurde. Ende Mai wurde sie am Amsterdamer Flughafen von Polizisten auf Drogen untersucht und danach festgenommen. Dadurch hatte sie ein Konzert in Manchester verschieben müssen und die folgenden Termine in der niederländischen Hauptstadt schließlich komplett abgesagt. Um das Konzert in Manchester nachholen zu können, musste allerdings der Zusatztermin in Köln dran glauben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicki Minaj bei den BET Awards 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicki Minaj, Rapperin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr die Wut von Nickis Fans verstehen? Ja, total. So was geht gar nicht. Nein, die Fans übertreiben. Sie wird einen Grund gehabt haben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de