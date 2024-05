Nicki Minaj sagt nach Festnahme Konzert in Amsterdam ab!

Nicki Minaj (41) ist gerade auf ihrer "Pink Friday 2 World Tour" in Europa unterwegs. Ihren geplanten Auftritt in der niederländischen Hauptstadt am kommenden Sonntag sagt die Rapperin ab – einen Ersatztermin wird es nicht geben. Die "Starships"-Interpretin äußerte sich noch nicht dazu, nur der Konzertveranstalter bestätigte die Absage, wie unter anderem BBC News berichtet: "Aufgrund der Ereignisse der letzten Woche findet die Nicki-Minaj-Show am Sonntag im Ziggo Dome in Amsterdam nicht mehr statt." Bei den angesprochenen Ereignissen dürfte es sich um eine vorübergehende Festnahme wegen Drogenbesitzes handeln, durch die sie ein Konzert in Manchester verschieben musste.

In den vergangenen Tagen wurde Nicki von der niederländischen Polizei am Flughafen Schiphol auf Drogen kontrolliert und festgenommen. Über Stunden musste sie in einer Zelle warten, bis sie schließlich weiter nach Manchester fliegen durfte. Dort konnte sie nicht zu ihrem Konzert erscheinen. In einem Livestream im Netz wetterte sie, die Festnahme in Amsterdam sei "Teil einer Intrige, um ihre Tournee zu sabotieren." Ein Sprecher der Polizei erklärte gegenüber dem Nachrichtenportal, die Sängerin müsse sich "keine Sorgen vor Konsequenzen bei einer Einreise in die Niederlande" machen, denn nach ihrer Strafe von 350 Euro sei der Fall abgeschlossen.

Nicki versprach nach ihrer Freilassung, einen Ersatztermin für ihren ausgefallenen Auftritt in Manchester zu finden – der findet jetzt einen Tag vor dem Zusatzkonzert in Köln statt. Und da müssen die deutschen Fans jetzt stark sein, denn der zweite Termin in der Rheinstadt wurde ebenfalls komplett abgesagt. Die Fans sind enttäuscht, wie einer auf der Plattform X schreibt: "Danke für nichts – schöne Grüße aus Köln!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicki Minaj bei der Marc Jacobs Spring 2019 Fashion Show in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicki Minaj im November 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr, dass Nicki ihr Konzert in Amsterdam nach der Festnahme abgesagt hat? Ich verstehe sie da total! Nicht gut, da können die Fans doch nichts für. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de