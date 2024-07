Jon Bon Jovis Mutter Carol ist mit 83 Jahren verstorben

Traurige Neuigkeiten für Jon Bon Jovi (62) und seine Familie: Seine Mutter Carol Bongiovi ist verstorben. Das bestätigt der Sänger jetzt selbst in einer Erklärung gegenüber People. "Unsere Mutter war eine Kraft, mit der man rechnen musste, ihr Geist und ihre Einstellung, alles zu schaffen, haben unsere Familie geprägt. Wir werden sie sehr vermissen", erklärt Jon in dem Statement. Carol starb am gestrigen Dienstag im Monmouth Medical Center in Long Branch – drei Tage vor ihrem 84. Geburtstag.

Wie das Medium ebenfalls berichtet, wird die Familie eine private Trauerfeier im Holmdel Funeral Home abhalten. Carol hinterlässt ihren Ehemann John Bongiovi, den sie 1959 kennenlernte und mit dem sie 63 Jahre lang verheiratet war, sowie ihre drei gemeinsamen Kinder Jon, Anthony, Matthew, ihre drei Schwiegertöchter und ihre acht Enkel.

Zu Lebzeiten war Carol Inhaberin von mehreren Geschäften und leitete unter anderem den Fanklub ihres berühmten Sohnes Jon. Wie dankbar dieser für seine Mutter und die gesamte Familie ist, machte der 62-Jährige erst vor zwei Jahren in einem Interview deutlich: Denn sie gaben ihm "die Fähigkeit, den Traum zu verwirklichen". "Selbst wenn man wirklich nicht gut in seinem Handwerk war, konnte man daran arbeiten, wenn man daran glaubte. Als ich älter wurde, erkannte ich, dass das ein großes Geschenk war, das ich von meinen Eltern bekommen habe", schwärmte Jon gegenüber The Big Issue.

