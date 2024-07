Jon Bon Jovi widmet Mama Carol (†) ein rührendes Musikvideo!

Vor wenigen Tagen verstarb Carol Bongiovi, die Mutter von Jon Bon Jovi (62), im Alter von 83 Jahren. Der "It's My Life"-Interpret erinnert sich nun mit einem emotionalen Post an sein Familienmitglied. Auf Instagram teilt der Rocker einen Ausschnitt aus dem Musikvideo zu "Story Of Love". Darin sieht man Aufnahmen aus seiner Kindheit, die zeigen, wie liebevoll sich die US-Amerikanerin um ihren Ältesten gekümmert hat. In den Clips kuschelt sie mit dem kleinen Jon auf dem Arm, pflückt für ihn Blumen und lächelt zum Schluss süß in die Kamera.

Zu dem rührenden Video schreibt der Bon-Jovi-Frontmann: "Mama, wir werden dich für immer in unseren Herzen tragen." Den Song hatte die Band erstmals vor drei Jahren veröffentlicht. Im Text der Ballade geht es um die Geborgenheit, die der Schwiegervater von Millie Bobby Brown (20) in seiner Familie erfahren durfte. Gleichzeitig ist es aber auch eine Liebeserklärung an seine Frau Dorothea Rose Hurley und ihre vier gemeinsamen Kinder. Bei den Fans der Band war die Ballade damals sehr gut angekommen. "Ich liebe das Lied. Und wie süß sind die privaten Videos?", hatte ein User auf YouTube geschwärmt.

Carol starb drei Tage vor ihrem 84. Geburtstag im Monmouth Medical Center in New Jersey. Jon bestätigte die traurige Neuigkeit gegenüber People und erklärte: "Unsere Mutter war eine Kraft, mit der man rechnen musste, ihr Geist und ihre Einstellung, alles zu schaffen, haben unsere Familie geprägt. Wir werden sie sehr vermissen." Die Unternehmerin war ein Bon-Jovi-Fan der ersten Stunde und hatte sogar den ersten offiziellen Fanklub gegründet.

Anzeige Anzeige

Dimitrios Kambouris / Getty Images Jon Bon Jovi und Dorothea Hurley bei dem Jubiläum der "Jon Bon Jovi Soul Foundation" in NYC

Anzeige Anzeige

Getty Images Jon Bon Jovi im September 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de