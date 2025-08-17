Boris Becker urlaubt mit schwangerer Lilian am Comer See

Boris Becker (57) genießt derzeit die Sonne Italiens und hat auf Instagram Einblicke in seinen Urlaub am Comer See geteilt. Im Mittelpunkt der schönen Schnappschüsse stehen der ehemalige Tennis-Star und seine schwangere Frau Lilian de Carvalho Monteiro (35), die Arm in Arm im Pool zu sehen sind. Mit dabei ist ebenfalls Boris’ ältester Sohn Noah Becker (31), der entspannt mit einer Katze auf dem Schoß vor der malerischen Kulisse posiert. Doch damit nicht genug: Auch seine Schwester Sabine Becker-Schorp und ihre Tochter Clara planschen fröhlich mit im Wasser – ein fröhliches Familienfoto ganz im Zeichen von Zusammenhalt und Lebensfreude.

Neben den Badefreuden teilt die Familie noch eine weitere Leidenschaft: Schach. Boris verbringt auch mit seinem Sohn Elias (25) Zeit am Schachbrett, wo er sich in strategischen Duellen mit ihm misst. Die gute Stimmung innerhalb der Familie ist auf den Fotos kaum zu übersehen. Besonders bemerkenswert ist die enge Verbindung zwischen Boris und seiner Schwester Sabine. Sie spielte schon in seiner Kindheit eine entscheidende Rolle, als sie den späteren Tennis-Champion im örtlichen Tennisclub förderte und sein Talent erstmals erkannte. Die Geschwister verbindet bis heute eine besondere Nähe, die sich in gemeinsamen Urlaubsreisen und Familientreffen zeigt.

Das enge Verhältnis zwischen Boris und seiner Schwester ist ein Anker der Familie geblieben – ebenso wie die liebevolle Beziehung zu ihren Kindern. Während Tochter Clara, die ebenfalls am Comer See mit dabei ist, ein harmonisches Verhältnis zu ihrem Onkel pflegt, fehlt in diesem Jahr allerdings Sabines Sohn Vincent. Boris selbst scheint die gemeinsame Zeit in Italien zu genießen, umgeben von seinen Liebsten. Es ist diese Mischung aus nostalgischen Erinnerungen und der Freude an der Gegenwart, die den Becker-Clan immer wieder zusammenführt.

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker, Lilian de Carvalho Monteiro, Noah Becker, Sabine Becker-Schorp und Clara, August 2025

Instagram / borisbeckerofficial Boris und Elias Becker, August 2025

Imago Lilian Becker und Boris Becker in Berlin, Juli 2025