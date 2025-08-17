Chrissy Teigen braucht Tage für Haarschnitt von Sohn Wren

Chrissy Teigen (39) hat kürzlich auf Instagram Einblicke in den Haarschnitt ihres Sohnes Wren Alexander Stephens (2) geteilt. Der kleine Junge scheint kein großer Fan davon zu sein, die Schere an seine voluminösen Haare zu lassen. Im Video sitzt Wren in einem weißen Hochstuhl, hält ein orangefarbenes Spielzeugauto in der Hand und wechselt zwischen Grimassen und Fingerzeigen. "Tag eins eines zweitägigen Haarschnitts (er wird sehr, sehr wütend)", kommentierte Chrissy das Video humorvoll.

Der zweijährige Wren ist eines von vier Kindern, die Chrissy mit ihrem Ehemann, dem Musiker John Legend (46), gemeinsam hat. Sie sind auch Eltern von Luna Simone (9), die mit ihren neun Jahren die älteste ist, sowie von Miles Theodore Stephens (7) und Esti Maxine Stephens (2), die die Familie komplett machen. Die Familie teilt regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. So überraschte beispielsweise Luna vor Kurzem ihre Eltern mit einem "Rainbow Cafe"-Date-Night zu Hause, bei dem Wren als kleiner Dessert-Butler einsprang.

Familie spielt eine zentrale Rolle im Leben der beliebten Stars. Vor einigen Monaten sorgten Chrissy und ihr Ehemann John bei der City Harvest Gala: Magic of Motown mit diesem Thema sogar für Aufsehen, als das Model offen über das Thema Nachwuchs sprach. Auf die Frage, ob sie sich ein fünftes Kind vorstellen könne, antwortete Chrissy damals im Gespräch mit dem Magazin Page Six: "Es ist so viel Liebe im Haus, und so wäre es auch mit einem fünften [Kind]!" John hingegen hielt mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. Mit einem klaren "Nein!" machte der Musiker deutlich, dass die Idee für ihn weniger verlockend war.

Getty Images Chrissy Teigen, Mai 2025

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Sohn Wren Alexander Stephens, August 2025

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend, Mai 2025