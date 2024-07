Nanu? Mit wem kuschelt Walentina Doronina denn hier rum?

Seit Ende Juni sind Walentina Doronina (24) und Can Kaplan offiziell getrennt. Seit einigen Tagen halten sich allerdings hartnäckige Spekulationen, dass die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin schon einen neuen Mann ins Visier genommen haben könnte. In ihrer Instagram-Story fällt auf, dass sie mit einem Unbekannten verdächtig viel Zeit verbringt – zuletzt auch bei einem Besuch in ihrem Kosmetikstudio des Vertrauens. Promiflash hat das Profil genauer unter die Lupe genommen und mehr Details zu ihrer angeblichen neuen Liebe herausgefunden.

In einer aktuellen Story des Kosmetikstudios ist zu sehen, wie die 24-Jährige total vertraut und eng umschlungen mit dem besagten Mann für die Kamera posiert. Dabei ist auch der Name ihrer neuen Flamme markiert: Kevin Saszik. Laut seinem Social-Media-Account ist er Inhaber eines Fitnessstudios und Profiboxer. Offiziell hat sich Walentina noch nicht zu der vermuteten Romanze geäußert – dennoch fällt auf, dass sie Kevins Beiträge regelmäßig mit Likes versieht und kommentiert.

Bereits seit Anfang des Monats vermuten die Fans der Blondine, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. "Mein Privatleben bleibt aktuell privat. [...] Aber ich bin immer noch Single", verriet sie zuletzt in einer Fragerunde im Netz. Offen für eine neue Liebe scheint sie dennoch zu sein: "Bei mir ist das eigentlich immer im Leben so, dass ich nie etwas Bestimmtes gesucht habe, sondern eigentlich immer alles unerwartet kam. Deswegen gehe ich auch unerwartet in die Zukunft – schauen wir mal, was wird."

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars

Instagram / walentinadoroninaofficial Social-Media-Bekanntheit Walentina Doronina im April 2024

