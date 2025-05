Hier teasert Walentina Doronina ihre neue Liebe im Urlaub an

Walentina Doronina (25), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, genießt aktuell eine Auszeit auf der griechischen Insel Rhodos. Auf Instagram teilt sie regelmäßig Eindrücke von ihrem Urlaub, die ihre Fans begeistern. Auffällig ist dabei jedoch vor allem eines: Immer wieder sind auf den Schnappschüssen ein männlicher Arm oder eine verschwommene Silhouette im Hintergrund zu entdecken oder der Hinterkopf eines Mannes. Offensichtlich verbringt Walentina die Reise nicht allein, sondern mit ihrer neuen Liebe.

Obwohl die Blondine bisher noch keine offiziellen Bilder oder genaue Informationen zu ihrem Partner preisgegeben hat, möchte Walentina ihre neue Beziehung trotzdem nicht komplett verstecken. Sie gibt seit einer Weile immer wieder Hinweise, die vermuten lassen, wie wohl sie sich in ihrer neuen Zweisamkeit fühlt. Ihre Fans loben in den Kommentaren schon jetzt ihr Strahlen, das auf den neuesten Urlaubsfotos deutlich erkennbar ist. "Du siehst so glücklich aus", schreibt beispielsweise ein Anhänger.

Obwohl sie ihre Liebe noch weitestgehend privat hält, verriet Walentina gegenüber Bild ein paar Details und betonte, dass sich die beiden schon seit rund sieben Jahren kennen. Ein Paar sind die Blondine und ihr neuer Partner aber erst seit ungefähr einem halben Jahr. Kennengelernt haben sie sich durch zufällige Begegnungen, wie etwa im Fitnessstudio, bevor letztlich der Funke übersprang. Nun scheint die 25-Jährige mehr als glücklich und genießt die gemeinsame Zweisamkeit. Ihre Fans dürfen gespannt sein, ob es bald mehr Informationen zu dem mysteriösen Mann geben wird.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doroninas Partner, Mai 2025

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit

