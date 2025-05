Walentina Doronina teilt Turtelbilder mit ihrem neuen Freund

Walentina Doronina (25) hat ihre Fans mit romantischen Bildern auf Instagram überrascht. Schon seit Monaten scheint die TV-Bekanntheit verliebt zu sein, doch die Identität ihres Partners hält sie weiterhin geheim. Auf einem neuen Foto steht Walentina vor ihrem Partner, der sie zärtlich mit beiden Armen um die Beine umfasst. Ihre Fans zeigen sich begeistert. "Wie schön, ihr zwei", schreibt ein Anhänger in den Kommentaren. Auch spekulieren einige, ob es sich bei dem mysteriösen Mann um Miguel Mulero handelt, worauf Walentina lediglich mit einem Fingerkreuz-Emoji reagiert.

Bereits zuvor hatte die Influencerin immer wieder durchblicken lassen, wie glücklich sie in ihrer neuen Beziehung ist. Doch während sie ihre Follower mit Einblicken in ihr Liebesglück verzückt, gibt sie weiterhin keine Details preis, wer der Mann an ihrer Seite ist. Die Identität bleibt somit ein gut gehütetes Geheimnis. Trotz der Geheimniskrämerei scheint ihre Fangemeinde begeistert von dem Paar zu sein und freut sich über die gelegentlichen Updates aus ihrem Liebesleben. Bereits vor wenigen Tagen teaserte die 25-Jährige ihre neue Liebe mit Schnappschüssen auf der griechischen Insel Rhodos an – ohne dabei das Gesicht ihres Partners zu zeigen.

Zuvor führte Walentina eine zweijährige Beziehung mit Can Kaplan. Im Juni 2024 verkündeten die TV-Bekanntheit und der Unternehmer die endgültige Trennung. Nach dem Liebes-Aus erhob die Blondine schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Freund – darunter häusliche Gewalt. Der Fame Fighting-Gewinner machte deutlich, dass solche Themen für ihn nicht in die Öffentlichkeit gehören. "Wenn etwas entschieden wurde, dann können wir gerne darüber berichten. Aber ansonsten werde ich auch nicht mehr darüber reden", erklärte Can im Interview mit "Blitzlichtgewitter"-Podcast.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina mit ihrem neuen Freund, Mai 2025

RTL II Can Kaplan, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

