Trotz ständigem Drama: Walentina Doronina bereut "nichts"

Walentina Doronina (25), bei vielen vor allem bekannt durch ihre provokante Art im Reality-TV, überraschte auf Instagram mit einer besonderen Selbstreflexion. Im Zuge einer Fragerunde stellte sie sich einem neugierigen Fan, der wissen wollte, ob sie etwas aus ihrer TV-Vergangenheit bereue. Darauf antwortete sie unverblümt: "Ich bereue nichts. Jede Erfahrung hat mich wachsen lassen." Damit zeigt sich Walentina gewohnt selbstbewusst – beinahe trotzig –, wenn man bedenkt, wie verletzend ihr Verhalten in TV-Shows teilweise für ihre Mitmenschen war. So beendete sie beispielsweise einst ihre Beziehung zu Can Kaplan via TV-Kamera in dem Format Germany Shore, während dieser ahnungslos zu Hause auf sie wartete.

Wer für Aktionen wie diese allerdings Reue von der 25-Jährigen erwartet hatte, kennt sie wohl einfach noch nicht gut genug. Auch in Zukunft wolle Walentina im TV kein Blatt vor den Mund nehmen. Sie betonte, dass sie keineswegs vorhabe, von der Bildfläche zu verschwinden. "Mich wird man auf jeden Fall weiterhin im Fernsehen sehen, womöglich sogar früher, als manche glauben", kündigt die Influencerin an. Ein klarer Seitenhieb an alle, die ihr aufgrund ihrer oft aufbrausenden Art ein vorzeitiges Karriere-Aus prophezeit hatten. Die viel diskutierte "Cancel Culture" sei für Walentina keine Bedrohung, sondern nur "Gerede von Menschen, die selbst nichts erreicht haben".

Mit ihrem markanten Auftreten und dem Talent, sich geschickt in den Mittelpunkt des Geschehens vor der Kamera zu rücken, hat sich Walentina eine beachtliche Fanbasis aufgebaut – aber auch eine erstaunliche Anzahl von Kritikern versammelt. In diesem Spannungsfeld scheint sich die gebürtige Essenerin aber pudelwohl zu fühlen, wie sie immer wieder auf ihren privaten Social-Media-Kanälen zeigt. Ihre Karriere ist geprägt von Höhen und Tiefen, doch Walentina betont, daran charakterlich gewachsen zu sein. Ob die Zuschauer in einem ihrer nächsten Formate von diesem Wachstum tatsächlich auch etwas zu Gesicht bekommen werden, bleibt spannend.

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

