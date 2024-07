Schon neue Liebe am Start? Walentina Doronina ist offen!

Walentina Doronina (24) und Can Kaplans Trennung sorgte vor ein paar Wochen für reichlich Aufsehen – denn ihr Liebes-Aus artete in eine Schlammschlacht aus. Die Reality-TV-Bekanntheit will ihre vergangene Beziehung aber nun komplett hinter sich lassen und nach vorne blicken. Fans vermuten sogar, dass es vielleicht schon einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. In einer Instagram-Q&A erklärt sie dazu: "Mein Privatleben bleibt aktuell privat. [...] Aber ich bin immer noch Single." Dennoch scheint sie offen für eine neue Liebe zu sein – auch wenn sie nicht explizit nach etwas sucht. "Bei mir ist das eigentlich immer im Leben so, dass ich nie etwas Bestimmtes gesucht habe, sondern eigentlich immer alles unerwartet kam. Deswegen gehe ich auch unerwartet in die Zukunft – schauen wir mal, was wird", meint sie.

Die 24-Jährige würde es auch überhaupt nicht stören, wenn ihr Ex-Verlobter Can eine neue Freundin hat. Er werde sowieso immer nur bekannt als "der Ex von mir" bleiben. "Und seine Girls sind insgeheim Fangirls. Deswegen ist das wirklich 0,0 interessant und relevant und juckt mich echt gar nicht", betont Walentina und macht abschließend noch einmal deutlich: "Ich habe auch einfach schon zu 100 Prozent mit ihm abgeschlossen."

Die ehemalige Beauty & The Nerd-Teilnehmerin und der Unternehmer waren fast zwei Jahre zusammen, verlobten sich vor laufender Kamera bei Promi Big Brother im Jahre 2022. Immer wieder wurde über ihre Liebe gemunkelt – Anfang dieses Jahres machten dann ernste Trennungsgerüchte die Runde. Im April verkündeten die zwei, dass sie eine Beziehungspause machen. Ende Juli trennten sie sich dann endgültig. Anschließend machten sie einander schwere Vorwürfe: Can behauptete, Wale sei ihm fremdgegangen. Die Essenerin wirft ihrem Ex häusliche Gewalt vor.

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, 2023

