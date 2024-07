"Lebenslanger Fan": Partrick Mahomes liebt EM in Deutschland

Patrick Mahomes (28) kann sich offenbar auch für andere Sportarten begeistern. Der NFL-Star nutzt den Freiraum vor dem großen Trainingsstart, um sich die Zeit in Europa zu vertreiben. Dort setzt sich der US-Amerikaner auch mit der aktuell in Deutschland laufenden Europameisterschaft im Fußball auseinander – und scheint daran Gefallen gefunden zu haben. Während des Spiels von Frankreich gegen Spanien postet er begeistert auf X: "Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran. Aber die EM in Europa zu schauen, hat mich zum lebenslangen Fan dieses Turniers gemacht!" Die EM hat nun offenbar einen Platz im Herzen des Quarterbacks. Nebenbei besuchte er aber auch das Tennis Grand Slam in Wimbledon und den Formel-1-Grand-Prix von Silverstone.

Patrick ist aber nicht der einzige NFL-Star, der die EM begeistert verfolgt. Auch Wide Receiver Amon-Ra St. Brown feierte auf der Tribüne des Fußballstadions in Köln mit. "Es war krass, unglaublich. Die Fans sind absolut geil hier", schwärmt der 24-Jährige im Interview mit ran. Angefeuert hat er wohl aber am ehesten die DFB-Elf – denn als Deutsch-Amerikaner verbrachte er als Kind viel Zeit in der Heimat seiner Mama, Leverkusen. "Ich war bei meiner Familie und auf dem Platz, wo ich früher Fußball gespielt habe. Mit meiner Familie habe ich auch das Deutschland-Spiel im Biergarten geguckt", plaudert Amon-Ra über seinen Deutschland-Besuch.

Die Auszeit scheinen beide Footballprofis gerade richtig auszukosten. Immerhin geht es für sie in wenigen Wochen wieder aufs Feld. Beide Spieler gehören zu den absoluten Stars der NFL – doch während Amon-Ra mit Anfang 20 wohl noch einer der Jungspunde ist, ist Patrick mit 28 schon wesentlich erfahrener. Ans Aufhören denkt der gebürtige Texaner aber noch lange nicht. "Wenn ich so lange spielen würde wie Tom Brady (46), wäre meine Tochter 19 oder 20 Jahre alt. Ich würde gerne so lange spielen, aber ich möchte auch für meine Tochter da sein – wenn ich das nicht schaffe, ist es Zeit für mich zu gehen", erklärte er gegenüber Time Magazine.

Getty Images Amon-Ra St- Brown, deutsch-amerikanischer NFL-Spieler

Getty Images NFL-Star Patrick Mahomes und seine Tochter Sterling Skye

