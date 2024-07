Die emotionalsten Bilder: England entgeht EM-Titel im Finale

Am Sonntag kämpfte England gegen Spanien um Europas Fußball-Krone im Berliner Olympiastadion – leider vergebens. Am Ende schnappten die Iberer ihnen den EM-Titel vor der Nase weg. Wie groß die Enttäuschung bei den Three Lions ist, machen Fotos deutlich, die unmittelbar nach dem Spiel aufgenommen wurden. Jude Bellingham (21) sitzt unter anderem total geknickt auf dem Rasen und ist sichtlich den Tränen nahe.

Auch dem Torwart Jordan Pickford (30) ist die Traurigkeit ins Gesicht geschrieben. Hockend wischt er sich die Tränen aus dem Gesicht. Harry Kane (30) und Bukayo Saka machen ebenfalls einen niedergeschlagenen Eindruck: Während der englische Kapitän starr in die Leere blickt, versteckt der junge Stürmer seinen Kopf hinter seinen Händen.

Mit dem Einzug ins Endspiel von Berlin war England dem EM-Titel einen großen Schritt näher gekommen. Denn die Three Lions waren tatsächlich noch kein einziges Mal Europameister. Am nächsten dran war die Mannschaft bisher bei der vergangenen Endrunde im Sommer 2021: Dort schafften sie es bis ins Finale im Londoner Wembley-Stadion und landeten schließlich auf dem zweiten Platz.

Getty Images Jordan Pickford beim EM-Finale 2024

Getty Images Harry Kane und Bukayo Saka beim EM-Finale 2024

