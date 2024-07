Vierter Titel: Spanien gewinnt Heim-EM 2024 gegen England!

Heute war es endlich so weit: Nach vier spannenden Wochen stand das langersehnte Finale unserer Heim-EM auf der Matte. Spanien und England trafen im Olympiastadion in Berlin aufeinander – doch welches Team durfte sich am Ende Europas Fußball-Krone aufsetzen? Nach 90 Minuten Spielzeit stand es 2:1 für die spanische Nationalelf: Damit gewinnen die La Roja bereits zum vierten Mal den EM-Titel.

Bereits der Start schien nahezu perfekt für Spanien zu laufen: In der 47. Minute leitet Daniel Carvajal an der Außenlinie in Englands Hälfte weiter zu Lamine Yamal, der in die Mitte zieht und perfekt für Nico Williams in den Strafraum ablegt. Der Außenbahnspieler hat viel Platz und setzt die Kugel mit links ins lange Eck. In der 86. Minute legt Mikel Oyarzabal mit dem zweiten Tor nach und entscheidet somit das Turnier.

Von Beginn an galt Spanien als klarer Favorit. Bereits vor dem Finale konnte das Team hinter Luis de la Fuente jedes der sechs Spiele für sich entscheiden – das gab es noch nie und stellt somit einen Rekord dar. Zudem gilt ihr Nachwuchsspieler Lamine Yamal als die große Entdeckung der diesjährigen Europameisterschaft.

Getty Images Nico Williams beim EM-Finale 2024

Getty Images Spanische Nationalmannschaft bei der Fußball-EM 2024

