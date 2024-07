TikTok-Kinderstar Bella Brave stirbt mit nur zehn Jahren

Bella Brave begeisterte auf TikTok Millionen Fans mit ihrer Lebensfreude. Und dabei wird es das Mädchen aus Kanada nicht gerade leicht gehabt haben, denn sie kämpfte gleich mit mehreren schweren Erkrankungen. Nun müssen ihre knapp 7,1 Millionen Follower jedoch Abschied nehmen, denn Bella ist mit gerade einmal zehn Jahren verstorben. Das geben ihre Eltern auf der Videoplattform bekannt. "Unser tapferes Mädchen hat ihr Vermächtnis hier auf Erden hinterlassen, um am 14. Juli 2024 um 16:19, Ostküstenzeit, auf den Straßen aus Gold zu tanzen", schreibt Mama Kyla zu einem Video, in dem ihre Tochter ausgelassen tanzt. "Bella ist friedlich in unseren Armen gestorben. Bitte behaltet ihren Namen auf euren Lippen, ihre Erinnerung lebendig und ihre Tapferkeit in euren Herzen", heißt es weiter in dem Statement.

Neben dem Post melden sich Bellas Eltern auch gegenüber People zu Wort. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt, aber kurz vor ihrem Ableben musste die Kleine sich noch einer Operation unterziehen. Vor rund zehn Tagen musste sie in ein künstliches Koma versetzt werden, weil eine Virusinfektion ihre Lunge angriff, erklärt Kyla. "Wir sind natürlich untröstlich für Bella. Ihre Darmtransplantation im vergangenen August sollte das letzte medizinische Trauma sein, das sie jemals ertragen muss", erklärt die Mama weiter. Sie wolle die Welt immer weiter an ihre Tochter erinnern, sodass sie nicht in Vergessenheit gerät: "Alles ist schwer ohne sie."

Im Netz wurde Bella bekannt, weil sie ihre Krankheitsgeschichte mit der Welt teilte. Dabei zeigte sich das Mädchen stets guter Dinge und mit einem Lächeln auf den Lippen. Sie litt unter anderem an der Darmerkrankung Morbus Hirschsprung und SCID, einem schweren kombinierten Immundefekt, bei dem das Immunsystem schwere Fehlfunktionen aufweist. Unter anderem bei Instagram versorgte sie ihre Fans regelmäßig mit Updates. Doch jetzt trauern zahlreiche Follower: "Bella wird für immer eines der hellsten Lichter sein, die wir je erleben konnten. Ihr Humor, ihre Freude und ihre pure Lebenslust werden mich nie verlassen."

Instagram / kylact Bella Brave mit ihrer Mutter

Instagram / kylact Bella Brave, Webstar

