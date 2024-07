"So charmant": Ryan Reynolds trauert um verstorbene Bella

Gestern ist der junge Internet-Star Bella Brave gestorben. Die Zehnjährige kämpfte ihr Leben lang mit schweren Erkrankungen, behielt jedoch stets ihr Lächeln und ihre positive Einstellung. Viele große Namen aus Hollywood zeigen ihre Trauer um Bella nun im Netz, denn über die Jahre durfte sie große Schauspieler und Musiker kennenlernen. Auch Ryan Reynolds (47) scheint von den traurigen Nachrichten erschüttert zu sein, denn er teilt ein Statement in seiner Instagram-Story. Zu dem Post der offiziellen Todesmitteilung schreibt er: "Bella war so lustig und so charmant. Ich habe sie gern kennengelernt und bin zutiefst traurig, diese Nachricht zu hören. Mein tiefstes Beileid an ihre Familie und die Menschen, die sich auf jede erdenkliche Weise um sie gekümmert haben."

Der Deadpool-Star erinnert außerdem an das erste Treffen der beiden: Im Rahmen einer jährlichen Weihnachtsaktion hatte er im vergangenen Dezember das Krankenhaus besucht, in dem Bella seit ihrer letzten Transplantation lag. Wie Bellas Mama in einem Video auf TikTok festgehalten hatte, scherzten die beiden über seinen "hässlichen Weihnachtspullover". Sie hatten sich zudem über ihre Familien und die liebsten Videospiele der Kleinen unterhalten. "Sie hatte einen rasiermesserscharfen Verstand und ließ sich von niemandem etwas gefallen. Besonders nicht von mir", würdigt Ryan sie nun in seinem Beitrag.

Woran genau Bella gestorben ist, ist weiterhin unklar. Vor zehn Tagen wurde sie in ein künstliches Koma versetzt, da ein Virus ihre Lungen angegriffen hatte. Daraufhin musste sie sich aus bisher unbekannten Gründen einer Notoperation unterziehen. "Wir sind natürlich untröstlich für Bella. Ihre Darmtransplantation im vergangenen August sollte das letzte medizinische Trauma sein, das sie jemals ertragen musste", erklärte ihre Mutter in ihrem Statement.

Bella Brave, Webstar

Bella Brave mit ihrer Mutter

