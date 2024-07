Der DJ Tomcraft ist im Alter von nur 49 Jahren verstorben!

Traurige Nachrichten aus der Musikwelt: Der DJ Tomcraft ist im Alter von 49 Jahren verstorben. Das gibt die Familie des Musikers nun auf Instagram bekannt. "Ruhe in Frieden. Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass gestern, am 15.07.2024, unser geliebter Vater und Ehemann verstorben ist", schreiben die Angehörigen. "Wir werden dich für immer in unseren Herzen tragen und dich lieben, bis wir wieder vereint sind. [...] deine Familie. Bine, Max, Amelie und Sophie", schließt die Familie den Post ab. Über die Todesursache geben seine Liebsten bisher keine Auskunft.

Unter dem Post befinden sich zahlreiche Beileidsbekundungen. "Omg, ich bin schockiert. Wir haben letzte Woche telefoniert und hatten so viele Pläne für die Zukunft...wünsche der Familie alles Gute. Mein tiefes Beileid", schreibt beispielsweise der DJ und Produzent Drumcomplex. "Mein ganz herzliches Beileid. Das kam unerwartet und überraschend. Meine Gedanken sind bei euch. Ganz liebe Grüße, Motte", kommentiert auch die deutsche DJ-Legende Dr. Motte.

Tomcraft, der mit bürgerlichem Namen Thomas Brückner hieß, startete seine DJ-Karriere Mitte der 90er-Jahre. Mit Songs wie "Unicum" oder "Loneliness" wurde er weltweit berühmt. Jahrzehntelang legte er auf verschiedenen Veranstaltungen und Festivals wie der Loveparade auf. Außerdem ist er der Gründer der Labels Great Stuff Recordings und Craft Music. Privat hinterlässt er seine Ehefrau Sabine, mit der er seit 2000 verheiratet war, und die drei gemeinsamen Kinder Max, Amelie und Sophie.

